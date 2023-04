明治安田生命J1リーグ第6節の8試合が4月1日に各地で行われた。

この日、唯一のナイトゲームとなったコンサドーレ札幌と川崎フロンターレの一戦は、両チーム合わせて計7得点が生まれる壮絶な撃ち合いに。一方が勝ち越せば一方が追いつく手に汗握る展開となり、3-3の同点で迎えた86分に途中出場のMF瀬川祐輔がヘッドでネットを揺らし、再び勝ち越した川崎Fが4-3で勝利。2月25日に行われたJ1第2節の鹿島戦以来、約1カ月ぶりの白星を手にした。

また、首位に立つヴィッセル神戸は、敵地で3連勝中の京都サンガと対戦。ゴールレスで迎えた後半にMF汰木康也が2得点を挙げると、最後は“エース”FW大迫勇也のゴールで締め、3-0で勝利し、首位の座を死守した。

その神戸を勝ち点2差で追走する名古屋グランパスは、敵地でアルビレックス新潟に先制を許す展開に。しかし後半にFW永井謙佑のゴールで追いつくと、終盤にFWキャスパー・ユンカーの得点で逆転。後半アディショナルタイムにはMF稲垣祥がダメ押しとなる3点目を決めて3-1で勝利し、神戸との勝ち点差をキープした。

その他、湘南ベルマーレとガンバ大阪の試合では、日本代表FW町野修斗が躍動。前半21分からの21分間で4得点を挙げ、J1史上初となる前半だけでの4得点を達成した。結局、町野の4得点もあり、試合は湘南が4-1で勝利し、チームに5試合ぶりの白星をもたらした。

なお、唯一の金曜開催となった柏レイソルと浦和レッズの試合は、アウェイの浦和がFW興梠慎三のJ1最長タイ記録となる17年連続弾やDF明本考浩の2戦連続ジャンピングボレー弾などで3-0の勝利を収め、4連勝で3位に浮上。対する柏は4連敗で未だに今季の勝ち星がない状況となっている。

今節の試合結果と順位表、そして次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第6節

▼3月31日(金)

柏レイソル 0-3 浦和レッズ

▼4月1日(土)

横浜FC 1-1 アビスパ福岡

アルビレックス新潟 1-3 名古屋グランパス

京都サンガF.C. 0-3 ヴィッセル神戸

鹿島アントラーズ 1-2 サンフレッチェ広島

湘南ベルマーレ 4-1 ガンバ大阪

サガン鳥栖 1-0 FC東京

セレッソ大阪 2-1 横浜F・マリノス

北海道コンサドーレ札幌 3-4 川崎フロンターレ

◆順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 神戸(15/+10)

2位 名古屋(13/+6)

3位 浦和(12/+2)

4位 広島(11/+2)

5位 福岡(11/+2)

6位 横浜FM(10/+1)

7位 京都(9/+1)

8位 湘南(8/+4)

9位 FC東京(8/+1)

10位 川崎F(8/0)

10位 C大阪(8/0)

12位 新潟(8/-1)

13位 鹿島(7/+1)

14位 鳥栖(7/-4)

15位 札幌(6/-1)

16位 G大阪(3/-8)

17位 横浜FC(2/-8)

18位 柏(2/-8)

◆第7節の対戦カード

▼4月8日(日)

19:00 横浜FM vs 横浜FC

▼4月9日(日)

14:00 C大阪 vs 札幌

14:00 神戸 vs 新潟

14:00 広島 vs 鳥栖

15:00 FC東京 vs 湘南

15:00 名古屋 vs 浦和

15:00 G大阪 vs 川崎F

15:00 福岡 vs 京都

19:00 柏 vs 鹿島