JP THE WAVYが新曲リリース、LA拠点に活動するLondon Cyrがプロデュース

JP THE WAVYが、2023年初となる新曲「IM FROM JAPAN」を2023年3月31日(金)にリリースした。

プロデュースは、カナダ出身で現在はLAを拠点に活動する若きプロデューサーLondon Cyrが手掛けている。London Cyrは、Travis Scott、Jay-Z、Rihanna、Drakeなどの作品を手がけたことでも知られるWondaGurlのレーベルWonderchildとも昨年契約したばかりの今注目されているプロデューサーの1人。Travis Scott「CAN'T SAY」をはじめ、6LACK、Young Thug、Lil Babyなども手掛けている。

【動画を観る】「IM FROM JAPAN」(Official Music Video)

また本楽曲のミュージックビデオも本日公開された。渋谷・原宿、GRILLZ JEWELZやGR8などJP THE WAVYにとって馴染みの場所や、小木”POGGY”基史氏、Vingo(BAD HOP)やvividboooyなど親交のある”仲間”たちも出演している。

<リリース情報>

JP THE WAVY

『IM FROM JAPAN』

2023年3月31日(金)Digital Release

Produced by London Cyr, Jeek / Mixed by JIGG / Artwork by DOPE

ダウンロード & ストリーミングリンク https://linkco.re/0bt6vm4c

JP THE WAVY Official HP:https://sorrywavy.jp

Instagram:https://www.instagram.com/sorry_wavy

Twitter:https://twitter.com/sorry_wavy

YouTube:https://www.youtube.com/c/JPTHEWAVY