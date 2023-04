景井ひな「新たな一面が見られるんじゃないかな」BLACKPINK・JISOO初のソロ・シングルアルバム発売にドキドキ

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。3月30日(木)の放送では、以前からファンだと話しているBLACKPINK のメンバー・JISOOさん初のソロ・シングルアルバムが放送翌日に発売されることについて、心待ちにしている様子を伝えました。景井:明日(3月31日に)、なんと! BLACKPINKのメンバー・JISOO(ジス)様がソロデビューされます! 待ってました!! すでに、他のメンバー……JENNIE(ジェニー)、ROSÉ(ロゼ)、LISA(リサ)はソロデビューしているので、本当に! ついに! だったんですよ。ファンが「JISOOちゃんはまだ?」みたいにザワザワしていたところで、やっとです! 「本当にありがとうございます……!」っていう感じです。アルバムのタイトルは『ME』です。JISOO様のインスタにもたくさんアップされているんですけど、結構強めなメイクなんですよ。新たな一面が見られるんじゃないかなっていうドキドキ感があります。それに合わせてなのか、最近JISOO様の普段のヘアメイクもちょっと強めなんですよ。このアルバムに向けてのメイクだったのかな、って妄想もしています(笑)。もう何回も言っていますけど、BLACKPINKのライブに行くのがめちゃめちゃ楽しみなんです! それにプラスして、ジス様がソロデビューされるというので、ヤバいよね!もしかして、ライブでソロ曲歌うのかな? もしかして、歌うのは日本が初……!? でも、さすがに韓国の歌番組でも歌いますよね……? え、どうなんだろう!? 待って! JISOOが初めてソロ曲歌うの、日本のライブなんじゃない……? みなさんヤバくないですか!? ぜひBLINK(BLACKPINKのファン)のみなさん!一緒に盛り上がりましょう~!BLACKPINKの日本公演『BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAPAN』は、4月8日(土)、9日(日)に東京ドーム、6月3日(土)、4日(日)に京セラドーム大阪で開催されます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/