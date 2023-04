Hey! Say! JUMPの両A面シングル「DEAR MY LOVER / ウラオモテ」が5月31日にリリースされる。

「DEAR MY LOVER」は山田涼介(Hey! Say! JUMP)が出演する4月18日スタートのTBS系ドラマ「王様に捧ぐ薬指」の主題歌。直球のラブソングでありながら毒っけのある歌詞が特徴の“ツンデレウエディングソング”となっている。一方の「ウラオモテ」は昨年フジテレビ系で放送された山田の主演ドラマ「親愛なる僕へ殺意をこめて」の主題歌。二重人格の主人公をテーマに書き下ろされた疾走感あふれるソリッドな楽曲だ。なおドラマ放送開始時は活動を休止していた八乙女光(Hey! Say! JUMP)が2022年11月に復帰したため、シングルには満を持して8人で歌唱する音源が収録される。

シングルは初回限定盤1、2と通常盤の3形態で発売され、それぞれカップリングが異なる。初回限定盤にはミュージックビデオなどを収録した映像ディスクが付属する。

Hey! Say! JUMP「DEAR MY LOVER / ウラオモテ」収録内容

初回限定盤1

CD

01. DEAR MY LOVER

02. ウラオモテ

03. タイトル未定A(Hey! Say! BEST ユニット曲)

Blu-ray / DVD

・「DEAR MY LOVER」Music Video & Making

and more

初回限定盤2

CD

01. DEAR MY LOVER

02. ウラオモテ

03. タイトル未定B(Hey! Say! 7 ユニット曲)

Blu-ray / DVD

・「ウラオモテ」Music Video & Making

and more

通常盤

01. DEAR MY LOVER

02. ウラオモテ

03. タイトル未定C

04. タイトル未定D

05~08. 01~04のオリジナルカラオケ