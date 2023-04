IVEの日本1st EP「WAVE」が5月31日にリリースされる。

本作には表題曲「WAVE」と「Classic」という日本オリジナル2曲に加え、シングル曲「After LIKE」「LOVE DIVE」「Take It」の日本語バージョンを収録。Blu-rayが付属する初回限定盤A、DVD付属の初回限定盤B、CDのみの通常盤、ファンクラブ会員限定のDIVE盤が用意される。初回限定盤のBlu-rayおよびDVDには表題曲のミュージックビデオとメイキング映像、撮影の裏側が収められる。DIVE盤はメンバーのソロジャケット別に全6種が展開される。さらに、「WAVE」のリリースを記念して6月10日に関東、11日に関西にて購入者限定のイベントが開催されることも決定した。

4月10日にはIVE初のフルアルバム「I've IVE」が韓国でリリースされる。YouTubeではこのアルバムの収録曲「Kitsch」のミュージックビデオを公開中。

IVE「WAVE」収録内容

CD

01. WAVE

02. Classic

03. After LIKE -Japanese ver.-

04. LOVE DIVE -Japanese ver.-

05. Take It -Japanese ver.-

初回限定盤A付属Blu-ray、初回限定盤B付属DVD

・「WAVE」Music Video

・Behind The Scenes from MV & Photo Shooting