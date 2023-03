「安部礼司」シーズン18に突入！ シーズン17ラスト回のテーマは「親から子に、つなぐもの」…思わずほっこりする親子エピソードをお届け

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中のラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)。3月26日(日)の放送は、番組シーズン17のラスト放送回。“親から子へつなぐもの”がテーマの物語をお届けしました。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。主人公・安部礼司がトレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。2006年4月からスタートした本番組。新年度から、めでたくシーズン18に突入! この日の番組冒頭では、安部礼司も「平々凡々なボクが主人公のラジオドラマが、まさかのシーズン18を迎えることができるなんて、誰が想像できたでしょうか。本当に、ありがとうございます! 4月からも、どうぞよろしくお願いいたします!」と、感謝の気持ちを込めて挨拶をしました。4月からシーズン18スタートということは、つまりこの日はシーズン17のラスト回。いつものように出勤しようとした安部礼司ですが、家を出ようとすると、妻であり同じ会社の同僚でもある優から「今日は一緒にランチを食べない?」とのお誘いが。「何か高い買い物のおねだりをされるのでは……?」「自分の散財がバレて、怒られるのでは……?」と戦々恐々の安部礼司。ところが、いざお昼になると、優からは息子・永太へ渡したいプレゼントがあり、ランチの後に一緒に買いに行ってくれないかと頼まれ……。ストーリーを聞いていくうちに“自分と子”、そして“自分と親”の関係を重ね合わせて、思わずほっこりした気分になってしまうような放送をお届けしました。次回4月2日(日)の放送は、「すすめ18年目の安部礼司、春ソング大特集!」をお届けします。<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE -放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜17:00~17:55番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/abe/