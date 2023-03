木村拓哉「“何でこんな出会いができたんだろう？”って…」DA PUMP・ISSAの“人生の1曲”への思いに共感

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」(毎週日曜 11:30~11:55)。3月のマンスリーゲストは、ダンス&ボーカルグループDA PUMPのISSAさんです。3月19日(日)の放送では、ISSAさんが「人生の1曲」を語りました。毎回、ゲストが「人生の1曲」を紹介するコーナー。ISSAさんが選曲したのは、久保田利伸さんの楽曲「LA・LA・LA LOVE SONG/久保田利伸 with ナオミ・キャンベル」です。ISSAさんは「それこそ中学校ぐらいから邦楽にも洋楽にも興味があって、いろいろな曲を聴いてきて、(プロデュースしてもらった)m.c.A・Tみたいな歌って踊ってラップもあって……っていう先輩に出会って、今の自分たちがあったり」と回顧。続けて「歌でいうと、いろんなソロのシンガーからたくさん影響を受けてきたのですが、そのなかでも、歌い手と、歌が合ったドラマがありまして……」と切り出し、「『LA・LA・LA LOVE SONG』は、いまだにカラオケに行ったら自分が率先して歌うぐらい大好きな曲」と告白。同曲が主題歌の木村主演ドラマ「ロングバケーション」(フジテレビ系)を、高校時代にリアルタイムで観ていたというISSAさん。「高校生で、あの感じのドラマを観て。ちょっと大人の世界というか……木村くんが演じた瀬名秀俊の髪型もそうですし、ピアノを弾く姿だったり、(山口智子さんが演じる)ちょっと年上のお姉さん(葉山南)を好きになる感じとか、全部がドンピシャで……」と振り返ります。さらに、「実はテレビ番組で(「LA・LA・LA LOVE SONG」を)カバーさせてもらったことがありまして。それぐらい自分が好きだった曲で、さらに久保田さんにも出会ってお仕事をさせてもらったり、自分のソロの曲を書いていただいたり。この世界に入って、自分がテレビで観ていた人と仕事できている喜びのような思いも、全部入っている曲です」と選曲理由を語りました。そんなISSAさんの言葉に、木村は「そうなんだよね。この世界ってさ、本当に(デビュー前にテレビなどで)観ていた人とか、聴いていた人たちと、“何でこんな出会いができたんだろう?”っていうのが、いっぱいあるよね。自分からしても、(明石家)さんまさんだってテレビで観ていた人だから。その人と肩を並べて話ができたり、番組を持てたりするのは、すごいことだよね」と大きくうなずいていました。次回の放送は4月2日(日)です。<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/