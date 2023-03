坂本真綾が5月31日に11thアルバム「記憶の図書館」をリリースする。

今作は、豪華クリエイター陣が参加した前作「今日だけの音楽」に続くコンセプチュアルなアルバム作品。本作で描かれるのは、全世界の人々の記憶を管理する保管庫“記憶の図書館”を舞台にした、坂本が書いたオリジナルストーリー。この物語の中で、“廃棄された記憶”を回収する少年が、ほんの出来心から持ち主の窓辺に返すいくつかの記憶の箱を開けてしまう。このコンセプトを共有したさまざまなクリエイターが、「箱を開けた瞬間にあふれ出たのはどんな音楽なのか?」をイメージしながら楽曲を書き下ろした。参加クリエイターには荒内佑(cero)、岩里祐穂、川口大輔、岸田繁(くるり)、北川勝利(ROUND TABLE)、古閑翔平(ユアネス)、坂本慎太郎、竹内アンナ、堂島孝平、tricot、比喩根(chilldspot)といったアーティストが名を連ねている。

アルバムは初回限定盤と通常盤の2形態が用意され、初回限定盤には「菫」「まだ遠くにいる」「un_mute」のミュージックビデオを収録したBlu-rayが付属する。YouTubeではアルバムのCMが公開されており、CMではアルバムリード曲「ないものねだり」の一部を視聴することができる。なお本日3月31日深夜25:30より放送されるbayfm「ビタミンM」ではこの曲がフルサイズでオンエアされる。

また新作の全曲試聴会イベントが4月22日に東京都内の会場で開催されることも決定。応募方法などの詳細は、坂本のオフィシャルサイトにて確認を。

坂本真綾「記憶の図書館」収録内容

CD

01. ないものねだり

[作詞:坂本真綾 / 作曲・編曲:荒内佑(cero)]



02. discord

[作詞:坂本真綾 / 作曲:竹内アンナ / 編曲:川口大輔]



03. タイムトラベラー

[作詞:坂本真綾 / 作曲・編曲:北川勝利(ROUND TABLE)]



04. un_mute

[作詞:岩里祐穂 / 作曲:SIRA / 編曲:河野伸]



05. 体温

[作詞:岩里祐穂 / 作曲・編曲:古閑翔平(ユアネス) / ストリングス編曲:河野伸 / 演奏:ユアネス]



06. 一度きりでいい

[作詞:坂本真綾 / 作曲・編曲・演奏:tricot]



07. まだ遠くにいる

[作詞:坂本真綾 / 作曲:姉田ウ夢ヤ、堀下さゆり / 編曲:姉田ウ夢ヤ]



08. 言葉にできない

[作詞・作曲:坂本真綾 / 編曲:h-wonder]



09. Anything you wanna be

[作詞:坂本真綾 / 作曲:比喩根(chilldspot) / 編曲:堂島孝平]



10. 空中庭園

[作詞・作曲・編曲:堂島孝平]



11. 鏡の中で

[作詞:坂本慎太郎 / 作曲・編曲:冨田恵一]



12. 菫

[作詞:坂本真綾 / 作曲:岸田繁(くるり) / 編曲:岸田繁、扇谷研人]

初回限定盤付属Blu-ray

・「菫」MV

・「まだ遠くにいる」MV

・「un_mute」MV

坂本真綾「記憶の図書館」試聴会イベント

2023年4月22日(土)東京都 ※会場未定

[第1回]OPEN 11:30 / START 12:00 / END 13:20

[第2回]OPEN 14:00 / START 14:30 / END 15:50

[第3回]OPEN 16:30 / START 17:00 / END 18:20

坂本真綾LIVE TOUR 2023 「記憶の図書館」

2023年6月2日(金)埼玉県 越谷サンシティホール ※「IDS!」会員限定公演

2023年6月4日(日)愛知県 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2023年6月17日(土)大阪府 フェニーチェ堺

2023年6月18日(日)大阪府 フェニーチェ堺

2023年6月24日(土)東京都 東京ガーデンシアター

2023年6月25日(日)東京都 東京ガーデンシアター