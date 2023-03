7月28日から30日にかけて新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '23」に矢沢永吉が出演することが決まった。

昨年活動50周年を迎えても、今なお日本のロックシーンを牽引し続けるレジェンドである矢沢だが、「フジロック」に出演するのは今回が初。彼は7月28日公演にてパフォーマンスを繰り広げる。フジロッカーズは苗場の空に一斉に舞うタオルを、その目に焼き付けよう。「フジロック」のオフィシャルサイトでは6月1日23:00までチケットの第2次先行販売が行われている。

FUJI ROCK FESTIVAL '23

2023年7月28日(金)新潟県 苗場スキー場

<出演者>

The Strokes / NxWorries(アンダーソン・パーク&ノレッジ) / デンゼル・カリー / 矢沢永吉 / Yeah Yeah Yeahs / Yo La Tengo / アレクサンダー23 / The Birthday / The Budos Band / コリー・ヘンリー / EY∃ × COSMIC LAB / Fever 333 / Idles / KEYTALK / 菊池亮太&ござ / 君島大空 合奏形態 / 思い出野郎Aチーム / Overmono / STUTS / スーダン・アーカイブス / Tohji / ヴィーガン / YONA YONA WEEKENDERS / and more



2023年7月29日(土)新潟県 苗場スキー場

<出演者>

Foo Fighters / ELLEGARDEN / ルイス・コール / アラニス・モリセット / コーリー・ウォン / Slowdive / Vaundy / Chilli Beans. / デヴィッド / ダーモット・ケネディ / GEZAN with Million Wish Collective / GoGo Penguin / 長谷川白紙 / 羊文学 / Jatayu / KOTORI / オレンジスパイニクラブ / ロミー / ザ・トイズ / ティーシャ / UA / ワイズ・ブラッド / 優河 with 魔法バンド / and more



2023年7月30日(日)新潟県 苗場スキー場

<出演者>

リゾ / ルイス・キャパルディ / Weezer / FKJ / カネコアヤノ / YUKI / Balming Tiger / Black Midi / ザ・ブレスド・マドンナ / ドミコ / G・ラヴ&ドノヴァン・フランケンレイター / ジンジャー・ルート / グリフィン / Homecomings / ジョン・キャロル・カービー / 民謡クルセイダーズ / ニール・フランシス / NIKO NIKO TAN TAN / OKI DUB AINU BAND / ROTH BART BARON / SIRUP / スターダスト☆レビュー / SUPER BEAVER / Yard Act / ヤング・ベー / and more