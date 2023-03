1月に千葉・幕張メッセ国際展示場で2DAYS開催されたBABYMETALのライブ「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」の模様を収録したBlu-ray / DVDと、ライブ音源を収録したアナログ盤が6月14日にリリースされる。

「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」は2021年10月の“封印宣言”以来、ライブ活動を封印していたBABYMETALがその封印を解いた復活ライブ。チケットが完売し、2日間を通して約3万人を動員した。本公演では開催前日に新型コロナウイルス感染症への対応の指針「基本的対処方針」が改定されたため、マスク着用での歓声や声援が可能となり、オーディエンスはコロナ禍以前のような盛り上がりを見せた。

映像作品にはライブで披露された新旧の全13曲を収録。終盤でBABYMETALが新たなステージへ旅立つことが告げられ、3つ目の棺桶が出現するというストーリー性のある公演の模様が、ミニドローンなどを駆使してあらゆる角度から撮影された多彩なカメラワークにより余すことなく収められる。Blu-rayはアナログサイズジャケット仕様の完全生産限定盤も用意されている。

アスマートではBlu-ray、ライブアルバムCD、ライブ写真集がセットになったリミテッドエディションの予約をメンバーズサイト「THE ONE」会員限定で4月16日まで受け付けている。

BABYMETAL「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」収録内容

01. METAL KINGDOM

02. Divine Attack - 神撃 -

03. Distortion(feat. Alissa White-Gluz)

04. PA PA YA!!(feat. F.HERO)

05. ギミチョコ!!

06. メギツネ

07. ド・キ・ド・キ☆モーニング

08. Light and Darkness

09. Monochrome

10. ヘドバンギャー!!

11. イジメ、ダメ、ゼッタイ

12. Road of Resistance

13. THE LEGEND