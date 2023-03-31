賀来ゆうじ原作によるTVアニメ「地獄楽」の第1話「死罪人と執行人」の場面カットが公開された。
明日4月1日23時にテレビ東京系列で放送開始される「地獄楽」。処刑執行人“御様御用”の山田浅ェ門佐切は、刑場で1人の死罪人と出会う。それは超人的な肉体を持ち、大勢の人を殺めた冷血な忍・がらんの画眉丸。画眉丸は佐切に「殺してほしい」と頼んでくるが……。かつて最強の忍と謳われるも、抜け忍として囚われ死罪人となった画眉丸が、無罪放免となるため不老不死の仙薬を手に入れるために奮闘する。
TVアニメ「地獄楽」
放送情報
テレビ東京系列ほか：2023年4月1日（土）より毎週土曜日23:00～
配信情報
Prime Video、Netflix、ひかりTV：2023年4月1日（土）より毎週土曜日24:00～
スタッフ
原作：賀来ゆうじ「地獄楽」（集英社 ジャンプコミックス刊）
監督：牧田佳織
シリーズ構成：金田一明
キャラクターデザイン：久木晃嗣
音楽：出羽良彰
制作：MAPPA
企画：ツインエンジン
原作協力：少年ジャンプ+編集部
キャスト
画眉丸：小林千晃
山田浅ェ門佐切：花守ゆみり
亜左弔兵衛：木村良平
山田浅ェ門桐馬：小野賢章
杠：高橋李依
山田浅ェ門士遠：小林親弘
山田浅ェ門典坐：小林裕介
ヌルガイ：小市眞琴
民谷巌鉄斎：稲田徹
山田浅ェ門付知：市川蒼
山田浅ェ門仙汰：山下大輝
(c)賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA