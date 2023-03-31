賀来ゆうじ原作によるTVアニメ「地獄楽」の第1話「死罪人と執行人」の場面カットが公開された。

明日4月1日23時にテレビ東京系列で放送開始される「地獄楽」。処刑執行人“御様御用”の山田浅ェ門佐切は、刑場で1人の死罪人と出会う。それは超人的な肉体を持ち、大勢の人を殺めた冷血な忍・がらんの画眉丸。画眉丸は佐切に「殺してほしい」と頼んでくるが……。かつて最強の忍と謳われるも、抜け忍として囚われ死罪人となった画眉丸が、無罪放免となるため不老不死の仙薬を手に入れるために奮闘する。

TVアニメ「地獄楽」

放送情報

テレビ東京系列ほか：2023年4月1日（土）より毎週土曜日23:00～

配信情報

Prime Video、Netflix、ひかりTV：2023年4月1日（土）より毎週土曜日24:00～

スタッフ

原作：賀来ゆうじ「地獄楽」（集英社 ジャンプコミックス刊）

監督：牧田佳織

シリーズ構成：金田一明

キャラクターデザイン：久木晃嗣

音楽：出羽良彰

制作：MAPPA

企画：ツインエンジン

原作協力：少年ジャンプ+編集部

キャスト

画眉丸：小林千晃

山田浅ェ門佐切：花守ゆみり

亜左弔兵衛：木村良平

山田浅ェ門桐馬：小野賢章

杠：高橋李依

山田浅ェ門士遠：小林親弘

山田浅ェ門典坐：小林裕介

ヌルガイ：小市眞琴

民谷巌鉄斎：稲田徹

山田浅ェ門付知：市川蒼

山田浅ェ門仙汰：山下大輝

(c)賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA