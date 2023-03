乃木坂46賀喜遥香「もっともっと人生楽しもう！」春から“開幕させたい”リスナーにエール

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。3月30日(木)の放送は「自分開幕宣言」をテーマに、この春から頑張りたいことを“宣言”したリスナーにエールを送りました。賀喜:今夜は、みんなの「この春、新しく“開幕させたいこと”」を聞いていき、その宣言を受けて私が全力投球でエールを投げていきます!どうして、この授業テーマなのか?! というのも、実は、3月31日にプロ野球・東京ヤクルトスワローズの開幕戦の始球式を務めることになっているんです! はい、やってきます!あらためて考えると、すごいありがたいですよね。明治神宮野球場といえば、乃木坂にとっての聖地ですし。しかもヤクルトの開幕戦ということでドキドキです(笑)。WBCに出場していらっしゃった日本代表、侍ジャパンのメンバーの方もいらっしゃるんですもんね。そう考えると、とんでもないことと言うか、世界一に輝いた方々と同じ場所にいるって……うわぁ!今からっていうか、お話をいただいた時からずっと緊張しているのですが、始球式での投球を成功させるためにも! ここで最後の練習というか……声での投球にはなりますけど、みなさんにエールを届けさせてください! ということで、みなさんから届いた「開幕宣言」を紹介します!【僕が新しく開幕させたいことは、アルバイトです。高校時代は、校則でバイト禁止でした。大学生になってからは自分のお小遣いを稼ぐことと、社会体験をするためにバイトを始めようと思います。先日、受けた面接には残念ながら落ちましたが、次の面接には受かるよう頑張りたいと思います!】(18歳)賀喜:なるほど、バイトかぁ。バイト禁止からの、「バイトができるぞ! 頑張るぞ!」というのって楽しいと思う。社会体験ができるっていいですよね。じゃあ、私からエールを届けたいと思います……!『バイトでお小遣いを稼いで、たくさん楽しいことをして、社会体験をいっぱいして経験を積んで、もっともっと人生楽しもう!!』よしっ……どうだ? ストライク、ストライクかな? フォアボールかな……? 頑張ってください!【神宮の始球式、観に行く予定です!! 大谷選手ばりのノーバウンド投球期待してます! 自分は、上京しての大学生活、そして遥香先生の推し生活を最高の形で開幕させたいと思っています】(18歳)賀喜:31日来てくれるの嬉しい! ありがとうございます! いやぁ、ノーバウンド投球したいですね。さすがに、そんな150キロとかは出せない……絶対に無理だけど(笑)。頑張りますので、その姿を現地で見ていただけるのは嬉しいです。上京もするんですね。頑張ってほしいなー! しかも、そこで私の推し生活スタートか! 嬉しい~! じゃあ、私からエールを送ります……!『大学生活は大変なこともいっぱいあると思うけど、私の推し生活も楽しんでいただいて、楽しみを見つけつつ、頑張ってもらえたらなと思うし、私も明日の始球式頑張ってくるので見届けてください! 一緒に頑張ろう!』よしっ! この季節は新しいことに挑戦する子がいっぱいいるから、私も頑張らないとなって思います。ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/