景井ひな「上手い下手が全然関係ない」TikTok初心者が撮りやすい動画紹介

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。3月30日(木)の放送では、TikTokに関する質問に回答しました。私は春から高校生になります! ようやくスマホを持つことが出来るので、やってみたかったTikTokも解禁です! そこで、一発目に撮ったらいい動画があれば教えてほしいです。参考にしまーす!!! (15歳)景井:春から高校生! じゃあ、中学校卒業したんだね、おめでとうございます! 書き込みもありがとう~!改めて……1発目に撮ったらいい動画ですよね? 1番撮りやすい動画って言ったら、やっぱり手振りのダンス動画かなって思います。ちなみに、私が1番最初に投稿したのも手振りのダンス動画です。手振りダンスって、上半身だけだから上手い下手が全然関係ないんです。さらに手振りダンスは割と流行っていることが多いジャンルだから、いつ始めても、いろんな曲が流行っていると思うので、その中から自分の好きな手振りダンスの曲を選曲して踊ってみるといいですよ!春から高校生になるということで、新しい友達を作って、その子たちと一緒にダンス動画を撮ると、より仲が深まるんじゃないかなと思うのでオススメです!