SCHOOL OF LOCK!こもり校長 COCO新教頭就任に「ちょっとビビってる」Saucy Dogは新講師に

番組名:SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)
放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55