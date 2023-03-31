TVアニメ「異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する ～レベルアップは人生を変えた～」より、第1話「異世界へ」のあらすじと場面カットが公開された。
4月6日よりTOKYO MX、BS11ほかで放送される同作。幼い頃からひどい虐めを受けてきた少年・天上優夜は、絶望の中で“異世界への扉”を見つける。チート級の武器や凶悪な魔物と、まるでファンタジーゲームのような状況に戸惑う優夜。ところが、現実世界に戻ると異世界でのレベルアップが影響を及ぼし始めて……。これを機に、優夜の人生逆転劇が展開されていく。
TVアニメ「異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する～レベルアップは人生を変えた～」
放送情報
TOKYO MX：2023年4月6日（木）より毎週木曜日24:30～
BS11：2023年4月6日（木）より毎週木曜日24:30～
KBS京都：2023年4月6日（木）より毎週木曜日 25:00～
サンテレビ：2023年4月6日（木）より毎週木曜日25:00～
配信情報
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スタッフ
原作：美紅（株式会社KADOKAWA ファンタジア文庫刊）
キャラクター原案：桑島黎音
総監督・シリーズ構成：板垣伸
監督：田辺慎吾
キャラクターデザイン・総作画監督：木村博美
美術監督：三宅昌和
美術設定：佐南友里、上垣裕起子
色彩設計：山上愛子、長岡純子（T.D.I）
コンポジットディレクター：萬直樹／藤田健太（サンジゲン）、田中翔太（IXIXI）
編集：尤雯婷（IXIXI）
音響監督：納谷僚介、板垣伸
音楽：立山秋航
企画プロデュース：UNLIMITED PRODUCE by TMS
アニメーション制作：ミルパンセ
キャスト
天上優夜：松岡禎丞
宝城佳織：鬼頭明里
レクシア・フォン・アルセリア：前田佳織里
御堂美羽：千本木彩花
風間楓：竹達彩奈
氷堂雪音：石上静香
神崎凜：中原麻衣
五十嵐亮：岡本信彦
倉田慎吾：村瀬歩
ルナ：加隈亜衣
ユティ：日高里菜
ナイト：東山奈央
ウサギ：井上和彦
アカツキ：井口裕香
(c)美紅・桑島黎音/KADOKAWA/いせれべ製作委員会