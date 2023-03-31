【試合速報】プロ野球開幕戦2023　巨人対中日　阪神対横浜ほか　スタメン…

プロ野球（NPB）スコア速報
プロ野球は31日、セ・パ・10球団が開幕戦（5試合）を行う。試合経過・スコア速報は以下の通り。
パ・リーグ
埼玉西武ライオンズ － オリックス・バファローズ【試合前】
オリ --- --- --- |-
西武 --- --- --- |-
ベルーナドーム・18時00分開始予定
▼開幕投手
西武：髙橋光成
オリックス：山下舜平大
【両チームスタメン一覧】
福岡ソフトバンクホークス － 千葉ロッテマリーンズ【試合前】
千葉 --- --- --- |-
福岡 --- --- --- |-
福岡PayPayドーム・18時30分開始予定
▼開幕投手
ソフトバンク：大関友久
ロッテ：小島和哉
【両チームスタメン一覧】
プロ野球12球団開幕スタメン予想
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セ・リーグ
東京ヤクルトスワローズ － 広島東洋カープ【試合前】
広島 --- --- --- |-
ヤク --- --- --- |-
明治神宮球場・18時00分開始予定
▼開幕投手
ヤクルト：小川泰弘
広島：大瀬良大地
【両チームスタメン一覧】
阪神タイガース － 横浜DeNAベイスターズ【試合前】
横浜 --- --- --- |-
阪神 --- --- --- |-
京セラドーム大阪・18時00分開始予定
▼開幕投手
DeNA：石田健大
阪神：青柳晃洋
【両チームスタメン一覧】
読売ジャイアンツ － 中日ドラゴンズ【試合前】
中日 --- --- --- |-
巨人 --- --- --- |-
東京ドーム・18時15分開始予定
▼開幕投手
巨人：タイラー・ビーディ
中日：小笠原慎之介
【両チームスタメン一覧】
プロ野球12球団開幕スタメン予想
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【了】