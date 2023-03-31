【試合速報】プロ野球開幕戦2023　巨人対中日　阪神対横浜ほか　スタメン…

プロ野球（NPB）スコア速報

 

 

　プロ野球は31日、セ・パ・10球団が開幕戦（5試合）を行う。試合経過・スコア速報は以下の通り。

パ・リーグ

埼玉西武ライオンズ　－　オリックス・バファローズ【試合前】

オリ　--- --- --- |-

西武　--- --- --- |-

ベルーナドーム・18時00分開始予定

 

▼開幕投手

西武：髙橋光成

オリックス：山下舜平大

【両チームスタメン一覧】

 

 

福岡ソフトバンクホークス　－　千葉ロッテマリーンズ【試合前】

千葉　--- --- --- |-

福岡　--- --- --- |-

福岡PayPayドーム・18時30分開始予定

 

▼開幕投手

ソフトバンク：大関友久

ロッテ：小島和哉

【両チームスタメン一覧】

プロ野球12球団開幕スタメン予想

セ・リーグ

東京ヤクルトスワローズ　－　広島東洋カープ【試合前】

広島　--- --- --- |-

ヤク　--- --- --- |-

明治神宮球場・18時00分開始予定

 

▼開幕投手

ヤクルト：小川泰弘

広島：大瀬良大地

【両チームスタメン一覧】

 

 

阪神タイガース　－　横浜DeNAベイスターズ【試合前】

横浜　--- --- --- |-

阪神　--- --- --- |-

京セラドーム大阪・18時00分開始予定

 

▼開幕投手

DeNA：石田健大

阪神：青柳晃洋

【両チームスタメン一覧】

読売ジャイアンツ　－　中日ドラゴンズ【試合前】

中日　--- --- --- |-

巨人　--- --- --- |-

東京ドーム・18時15分開始予定

 

▼開幕投手

巨人：タイラー・ビーディ

中日：小笠原慎之介

【両チームスタメン一覧】

プロ野球12球団開幕スタメン予想

 

【了】