オプテージは3月31日、MVNOサービス「mineo」において、シャオミ（Xiaomi）製Androidスマートフォン「Redmi 12C」の取り扱いを発表した。4月3日から販売する。価格は18,480円。

  • Redmi 12C

    Redmi 12C

5,000mAhの大容量バッテリーと6.71インチの大型ディスプレイを搭載するエントリークラスの4Gスマートフォン。mineoではメモリ3GB＋ストレージ64GBモデルを扱う。カラーはグラファイトグレーとミントグリーンの2色。auプラン／ドコモプラン／ソフトバンクプランに対応する。

Redmi 12Cの主な仕様は下記のとおり。

  • OS：Android 12
  • SoC：MediaTek Helio G85
  • メモリ（RAM）：3GB
  • ストレージ（ROM）：64GB
  • ディスプレイ：6.7インチ 1.650×720ドット（HD+）
  • アウトカメラ：約5,000万画素＋ポートレート用補助レンズ
  • インカメラ：約500万画素
  • バッテリー：5,000mAh
  • 充電端子：microUSB
  • SIM：nanoSIM×2
  • サイズ：約168.76×76.41×8.77mm
  • 重量：約192g