オプテージは3月31日、MVNOサービス「mineo」において、シャオミ（Xiaomi）製Androidスマートフォン「Redmi 12C」の取り扱いを発表した。4月3日から販売する。価格は18,480円。
5,000mAhの大容量バッテリーと6.71インチの大型ディスプレイを搭載するエントリークラスの4Gスマートフォン。mineoではメモリ3GB＋ストレージ64GBモデルを扱う。カラーはグラファイトグレーとミントグリーンの2色。auプラン／ドコモプラン／ソフトバンクプランに対応する。
Redmi 12Cの主な仕様は下記のとおり。
- OS：Android 12
- SoC：MediaTek Helio G85
- メモリ（RAM）：3GB
- ストレージ（ROM）：64GB
- ディスプレイ：6.7インチ 1.650×720ドット（HD+）
- アウトカメラ：約5,000万画素＋ポートレート用補助レンズ
- インカメラ：約500万画素
- バッテリー：5,000mAh
- 充電端子：microUSB
- SIM：nanoSIM×2
- サイズ：約168.76×76.41×8.77mm
- 重量：約192g