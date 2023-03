BABYMETAL、ライブ再始動の幕張メッセ2DAYS映像化＆音源化

BABYMETALが2023年1月28日(土)29日(日)に幕張メッセ国際展示場にて封印を解いた復活ライブ「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE - 」の模様を収録したBlu-ray、DVDそしてLIVE ALBUM / VINYLを6月14日(水)にリリースすることを発表した。

2021年10月の封印宣言以来、ライブ活動を封印していたBABYMETAL。今作は、幕張メッセにて2日間を通して約30000人を動員し、SOLD OUTさせた伝説的ライブの映像化&音源化となる。ライブ開催前日に、政府が新型コロナウイルス対応の指針「基本的対処方針」を改定しマスクを着用すれば会場で大声を出して応援できるようになったため、オーディエンスも一気にコロナ禍以前のような盛り上がりを見せ、タイトル通りBABYMETALが地球に還ってきた会場全体がひとつになった模様が収められている。

映像作品は、巨大なキツネが刻まれた石造りのFOX GATEが開き巨大な玉座に鎮座したSU-METALとMOAMETALが姿を現した壮大な復活の儀式の模様はじめ、最新アルバム『THE OTHER ONE』収録曲から復元された5個のパラレルワールドを表現した新曲5曲を含めた全13曲を収録。新曲のライブ初披露では復活劇の狼煙を上げるアンセム「METAL KINGDOM」、躍動感を全身で表現したダンスと力強い歌声で会場を熱狂させた「Divine Attack - 神撃 -」、光と闇が交差する世界を表した「Light and Darkness」、途中オーディエンスのスマホのライトが会場を美しく照らし、先日「THE FIRST TAKE」に初登場し、Piano Ver.でも話題となっている「Monochrome」、復活劇のフィナーレを幻想的に飾った「THE LEGEND」の最新のパフォーマンスを観ることができる。

また、BABYMETALの人気曲である「Distortion (feat. Alissa White-Gluz)」、「PA PA YA!! (feat. F.HERO)」、「ギミチョコ!!」、「メギツネ」、黎明期の楽曲「ド・キ・ド・キ☆モーニング」の新アレンジで突如BABYMETALを彷彿とさせる謎の3人組の姿が現れたサプライズや、激しいパフォーマンスに怒涛の土下座ヘドバンで観客も応える「ヘドバンギャー!!」、代表曲の「イジメ、ダメ、ゼッタイ」、そして「Road of Resistance」も収録。更にライブ終盤で、BABYMETALが新たなステージへと旅立つということが告げられ、3つ目の棺桶の存在など謎に満ちた未知なる世界が繰り広げられた公演を余すところなく収録。『THE OTHER ONE』のストーリー性とエンターテインメントショーの臨場感をミニドローンなどを駆使したあらゆる角度から撮影された多彩なカメラワークの映像美で堪能できる内容となっている。

今作は一般市販盤として、アナログサイズジャケット仕様の完全生産限定盤Blu-ray、通常盤Blu-ray、通常盤DVD、ライブ音源のアナログ盤の4形態が発売される。また、復活した「THE ONE」限定の商品として、スペシャルボックス仕様でBlu-ray、LIVE ALBUM CD、80ページ予定のライブ写真集がセットになったTHE ONEリミテッドエディションが予約販売開始。商品詳細とともに購入特典の詳細も明らかになっている。

<リリース情報>

BABYMETAL

Blu-ray & DVD & LIVE ALBUM / VINYL『BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -』

発売日:2023年6月14日(水)

収録曲:全13曲

※後日iTunesにてコンサートフィルム販売も予定。

Blu-ray & DVD

①【Blu-ray(完全生産限定盤)】

価格:¥9900 (tax in) 品番:TFXQ-78235 ※アナログサイズジャケット仕様

②【Blu-ray(通常盤)】

価格:¥7700 (tax in) 品番:TFXQ-78236

③【DVD(通常盤)】

価格:¥6600 (tax in) 品番:TFBQ-18267

▶LIVE VINYL

④【2VINYL(完全生産限定盤)】

価格:¥5500 (tax in) 品番:TFJC-38119~38120

▶THE ONE限定盤

⑤【THE ONE限定盤(完全生産限定盤)Blu-ray+2CD+写真集】

価格:¥22000(tax in) 品番:ONEB-0039

タイトル:『BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE - 』 - THE ONE LIMITED EDITION -

セット内容:Blu-ray(1枚 / 全13曲)、LIVE ALBUM(2枚 / 全13曲)

※80ページライブ写真集付きスペシャルパッケージ仕様

【Blu-ray / DVD / LIVE ALBUM / VINYL 収録内容】

※TFXQ-78235 / TFXQ-78236 / TFBQ-18267 / TFJC-38119~38120 / ONEB-0039共通

【2023.1.28 & 29 at Makuhari Messe】

1. METAL KINGDOM

2. Divine Attack - 神撃 -

3. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

4. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

5. ギミチョコ!!

6. メギツネ

7. ド・キ・ド・キ☆モーニング

8. Light and Darkness

9. Monochrome

10. ヘドバンギャー!!

11. イジメ、ダメ、ゼッタイ

12. Road of Resistance

13. THE LEGEND

https://www.asmart.jp/returns

※受注受付期間 2023年3月31日(金)12:00~2023年4月16日(日)23:59

「Sabaton THE TOUR TO END ALL TOURS」

Special Guest:BABYMETAL

Support:LORDI

2023年4月14日(金)イギリス, リーズ / First Direct Arena

2023年4月15日(土)イギリス, ロンドン / OVO Arena Wembley

2023年4月16日(日)イギリス, カーディフ / Motorpoint Arena

2023年4月18日(火)イギリス, グラスゴー / OVO Hydro

2023年4月21日(金)フランス, パリ / Zénith Paris La Villette

2023年4月22日(土)ドイツ, フランクフルト / Festhalle Frankfurt

2023年4月24日(月)ドイツ, ハンブルグ / Barclays Arena

2023年4月25日(火)ルクセンブルク, エシュ=シュル=アルゼット / Rockhal Main Hall

2023年4月28日(金)スウェーデン, ストックホルム / Avicii Arena

2023年4月29日(土)ノルウェイ, オスロ / Oslo Spektrum

2023年4月30日(日)デンマーク, コペンハーゲン / Royal Arena

2023年5月2日(火)ドイツ, ハノーファー / ZAG Arena

2023年5月3日(水)オランダ, アムステルダム / Ziggo Dome

2023年5月5日(金)ドイツ, ベルリン / Mercedes Benz Arena

2023年5月6日(土)ドイツ, ライプツィヒ / Quarterback Immobilien Arena

2023年5月7日(日)オーストリア, ウィーン / Wiener Stadthalle

2023年5月9日(火)ポーランド, ウッチ / Atlas Arena

2023年5月10日(水)チェコ, オストラヴァ / Arena Ostrava

2023年5月12日(金)ドイツ, ケルン / Lanxess Arena

2023年5月13日(土)ベルギー, アントワープ / Sportpaleis

2023年5月15日(月)ドイツ, ミュンヘン / Olympiahalle

2023年5月18日(木)エストニア, タリン / Saku Suurhall

2023年5月19日(金)フィンランド, ヘルシンキ / Helsinki Ice Hall (Helsingin jäähalli)

2023年5月20日(土)フィンランド, クオピオ / Kuopio-Halli

「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 ASIA」

2023年5月25日(木)ジャカルタ / ICE, BSD CITY, HALL 10

2023年5月28日(日)バンコク / TRUE ICON HALL

2023年5月31日(水)香港 / ASIA WORLD EXPO, HALL 10

2023年6月2日(金)台北 / ZEPP NEW TAIPEI

2023年6月4日(日)クアラルンプール / ZEPP KUALA LUMPUR

「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 AUSTRALIA」

2023年6月8日(木)オーストラリア、ブリスベン / FORTITUDE MUSIC HALL

2023年6月9日(金)オーストラリア、シドニー / HORDERN PAVILION

2023年6月11日(日)オーストラリア、メルボルン / MARGARET COURT ARENA

BABYMETAL Official Website:http://www.babymetal.com