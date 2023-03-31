3 月 31 日(金) 全国ロードショーの『映画刀剣乱舞-黎明-』に出演している鈴木拡樹（三日月宗近）と梅津瑞樹（山姥切長義役）にマイナビニュースが話を聞いた。
三日月宗近役：鈴木拡樹
山姥切国広役：荒牧慶彦
へし切長谷部役：和田雅成
山姥切長義役：梅津瑞樹
髭切役：佐藤たかみち
骨喰藤四郎役：定本楓馬
堀川国広役：小西詠斗
小烏丸役：玉城裕規
主題歌:「DESTINY」BLUE ENCOUNT(Ki/oon Music)
公開表記:3 月 31 日(金) 全国ロードショー
©2023 「映画刀剣乱舞」製作委員会/NITRO PLUS・EXNOA LLC
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