俳優の山本耕史、神木隆之介、上白石萌音が出演する、「ロト7」「ロト6」新CM「10億の男」篇、「チャンスの女神」篇のメイキング＆インタビュー映像が公開された。
（オススメ動画）
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🎬上白石萌音、素振りを褒めれ思わず笑顔に！ミルキー 新CMメイキング映像公開
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