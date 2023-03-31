

山﨑賢人、上白石萌音、オズワルド（畠中悠、伊藤俊介）が28日、『サントリー(株) ビール新商品&新CM発表会』に登場。新たなスタンダードビールとそのCMをPRした。

同じくCMに出演している坂口憲二はビデオメッセージでの登場となった。

（オススメ動画）

🎬上白石萌音、まさかの“おじさんっぽい発言”に共演者が驚き オズワルド伊藤「上白石さんの口から出る言葉じゃない」『サントリー(株) ビール新商品&新CM発表会』

https://youtu.be/aYOtbOlHCJE

🎬山﨑賢人、オズワルドを知らない疑惑が浮上！？たどたどしい口調にツッコミの雨が降る！M-1自虐ネタも『サントリー(株) ビール新商品&新CM発表会』

https://youtu.be/OUDWuEBj8jc

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