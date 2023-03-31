坂口健太郎、齋藤飛鳥、市川実日子、伊藤ちひろ監督が27日、『サイド バイ サイド 隣にいる人』完成披露舞台挨拶に登場。映画の魅力や、撮影の裏話を語った。
映画『サイド バイ サイド 隣にいる人』
4月14日（金）TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開
配給：ハピネットファントム・スタジオ
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https://youtu.be/8EJ98H5UoIY
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