TWICE(트와이스)のサナ（사나 SANA）が25日、『YSLリップCM公開 & ミューズ就任会見』に登場。
イヴ・サンローラン・ボーテ ジャパンメイクアップミューズに就任したことや、新CMについて語った。
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