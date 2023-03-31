日向坂46の影山優佳、サッカー日本女子代表の小林里歌子選手、植木理子選手、藤野あおば選手、池田太監督、佐々木則夫JFA女子委員長が22日、アディダス『サッカー日本女子代表 2023 ユニフォーム』発表会に登場。新ユニフォームをお披露目した。
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🎬日向坂46・影山優佳、サッカーイベントのMCを堂々と務める！アディダス『サッカー日本女子代表 2023 ユニフォーム』発表会
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🎬日向坂46・影山優佳、イベント中に思わずサッカー愛があふれてしまう！小３の頃のなでしこジャパンの思い出を披露 アディダス『サッカー日本女子代表 2023 ユニフォーム』発表会
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