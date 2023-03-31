女優の永野芽郁、俳優の高田純次が出演する、アイシティ新CM「eyecity市 利用者数No.1 2023」篇とメイキング映像が公開された。
（オススメ動画）
🎬永野芽郁、コロコロ変わる高田純次の表情に爆笑！アイシティ新CM＆メイキング映像公開
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🎬戸田恵梨香＆永野芽郁、原作者・湊かなえに演技絶賛され「恐縮です」 映画『母性』初日舞台挨拶
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🎬永野芽郁、戸田恵梨香の台詞に本気でグサッと来た「触らないでって言われた…」 映画『母性』初日舞台挨拶
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