女優の永野芽郁、俳優の高田純次が出演する、アイシティ新CM「eyecity市 利用者数No.1 2023」篇とメイキング映像が公開された。

（オススメ動画）
🎬永野芽郁、コロコロ変わる高田純次の表情に爆笑！アイシティ新CM＆メイキング映像公開
https://youtu.be/Sxnr_Y3rn3M

🎬戸田恵梨香＆永野芽郁、原作者・湊かなえに演技絶賛され「恐縮です」　映画『母性』初日舞台挨拶
https://youtu.be/bR-U11axZLo

🎬永野芽郁、戸田恵梨香の台詞に本気でグサッと来た「触らないでって言われた…」　映画『母性』初日舞台挨拶
https://youtu.be/zu_OPkDrjSI

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