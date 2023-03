セブン‐イレブン『シナモロール』の「くじ」アイテムがめちゃカワ！

サンリオの『シナモロール』がアイドル姿になって登場する、Happyくじ『シナモロールのアイドルLOOKBOOK』のアイテムが公開された。

2023年3月に公式YouTubeチャンネルが開設されたサンリオのキャラクター『シナモロール』のオリジナルデザイングッズが必ず当たるHappyくじ『シナモロールのアイドルLOOKBOOK』が、2023年4月7日(金)からセブン‐イレブン店頭、イトーヨーカドー店頭にて取り扱いがスタートする。

『シナモロールのアイドルLOOKBOOK』の魅力は、なんと言ってもこのHappyくじでしか手に入らない、オリジナルデザインのアイドルになったシナモロール! 今回は「アイドルになったシナモロール」をテーマに、プリンス衣装やゴスロリ衣装、ヒップホップ衣装、ライブアンコール衣装といったライブ中の衣装に加え、レコーディングやオンラインライブ、ダンスレッスン、メイクアップなどのステージ外の姿も含む10種類のシナモロールが登場している。

特賞のBIGぬいぐるみ(全1種)はプリンス風の衣装を身に纏ったぬいぐるみで、高さが約34cmとインパクト大のサイズ。

フィギュア賞(全10種)はアイドルになったシナモロールのLOOKBOOKをイメージして、ライブ中や練習中、オフの姿などさまざまな姿が楽しめる。

その他、ペンライトがすっぽりと入る便利なマルチポーチ賞(全4種)や、フィギュアやぬいぐるみを入れて飾っても楽しいポーチ賞(全4種)、フィギュア賞と同じデザインでキラキラのラメが入ったアクリルチャーム賞(全10種)と豪華ラインナップも必見だ。

どの賞が当たっても嬉しいHappyくじオリジナルアイテムの数々にドキドキが止まらない。

また、各店舗で最後の1枚のくじを引くとその場でもらえるLast賞には、耳を結んだシナモロールのフェイス型のBIGクッション(全1種)が用意されている。

さらに、Happyくじを購入すると、2023年サンリオキャラクター大賞の投票企画「あいことばさがし」に参加することができるので、推しのサンリオキャラクターに投票してみよう。

アイドル衣装の可愛いシナモロール、ぜひチェックしてみてね。

【画像】大きなシナモロールのぬいぐるみが可愛い! Happyくじのラインナップを見る(写真13点)

(C)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL. NO. E22030701