「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL」第6弾発表で4 Aces with kiki vivi lily

2023年5月13日(土)、14日(日)に2回目の開催が決定した「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN」。第6弾出演アーティストが発表となった。

初日GREEN STAGEに決定したのは4 Aces。ソロプロジェクトであるMELRAWとしての活動以外でもmillennium parade、米津玄師、Vaundyなどとも制作を共にし、今やジャズの枠に囚われず現行の音楽シーンに無くてはならない存在となりつつある安藤康平。自身のトリオでも日本有数の名門ジャズクラブをソールドアウトさせた今最も注目すべきピアニスト渡辺翔太。数多くのジャズレジェンドたちのファーストコールとしてだけでなく、ジャンルと世代を超えた活躍を見せるベーシスト古木佳祐。そしてそのドラミングが上原ひろみをはじめ数多くのピアニスト、コンポーザーに愛されている橋本現輝。そんな屈指のトッププレイヤー4人が改めて自分達の"ジャズ"と向き合うべく集結した4Aces。今回は昨年の本イベントにおいてもそのパフォーマンスが多くのオーディエンスを魅了したkiki vivi lilyをゲストに迎え、GREEN STAGEでのパフォーマンスを披露する。

また、すでに決定しているアーティストへの追加ゲストも発表された。初日、石若駿率いるAnswer to Rememberに、HIMIとJuaが決定。HIMIは東京をベースに活動するシンガーソングライター。佐藤緋美としても俳優活動を行う。1999年生まれ、全ての曲の作詞・作曲を自身で行う。過去にはMillennium Paradeの「Fly with me」のボーカルも務める。また昨年に引き続きJuaの参加も決定。ハワイ生まれ京都育ちの日本xフランスxカメルーンのハーフのラッパー/シンガーソングライター/モデル。日本語xフランス語x英語を操り3ヶ国語を織り交ぜるさせる。

2日目に決定しているPenthouseにも2組のゲスト参加が決定。既に同日それぞれのパフォーマンスで出演が決定している馬場智章と吉田沙良(モノンクル)。馬場智章は大人気コミックスのアニメーション映画化『BLUE GIANT』で、主人公 ”宮本大” の演奏を担当。昨年の本イベントでは3組の出演を掛け持ち。今年もAnswer to Remember、Penthouse、自身のバンドと3組での出演が決定。ミュージシャンからの人気もうかがえる。2組目は吉田沙良(モノンクル)。モノンクルとは最近PenthouseのYouTube番組で素晴らしいコラボレーションを見せた。ここ秩父の会場でもそのパフォーマンスが再現される。

『LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2023』

日程:2023年5月13日(土)、5月14日(日)12:00開場 / 13:00開演(予定)

会場:埼玉県・秩父ミューズパーク

出演:5月13日(土)

【THEATRE STAGE】

GEORGE CLINTON & PARLIAMENT FUNKADELIC / DOMi & JD BECK

AI and many guests with SOIL&"PIMP"SESSIONS / Answer to Remember with HIMI, Jua

【GREEN STAGE】

ALI / 海野雅威 with Special Guest 藤原さくら / 4 Aces with kiki vivi lily

5月14日(日)

【THEATRE STAGE】

DINNER PARTY FEATURING TERRACE MARTIN, ROBERT GLASPER, KAMASI WASHINGTON

SKY-HI & BMSG POSSE (Aile The Shota / REIKO and more) with SOIL&"PIMP"SESSIONS / Penthouse with 馬場智章, 吉田沙良(モノンクル)

【GREEN STAGE】

Kroi / モノンクル / 馬場智章

各プレイガイド先着先行 受付中

3月27(月)18:00〜4月9日(日)23:59

全プレイガイド(https://lovesupremefestival.tix.to/2023)

公式サイト:https://lovesupremefestival.jp