篠塚ひろむ「ミルモでポン！」が舞台化。「≒JOY☆FAIRY LIVE STAGE『ミルモでポン！』」として、6月14日から18日まで東京・品川プリンスホテル内のクラブeXで上演される。
舞台には指原莉乃プロデュースのアイドルグループである、≒JOY（ニアリーイコールジョイ）が出演。1部では≒JOYの面々が妖精たちを演じ、舞台オリジナルストーリーが展開される。2部は世代や性別を問わずに楽しめるミニコンサートを開催。脚本・総合演出は川尻恵太が担当する。チケットの詳細は4月下旬に発表される予定だ。
外見はかわいいがへそ曲がりのミルモ、力持ちで怒ると暴走してしまうリルムなど、かわいらしい妖精たちが登場する「ミルモでポン！」。2001年から2006年までちゃお（小学館）で連載され、「わがまま☆フェアリー ミルモでポン！」のタイトルでTVアニメ化もされた。
「≒JOY☆FAIRY LIVE STAGE『ミルモでポン！』」
日程：2023年6月14日（水）～18日（日）
会場：東京都 品川プリンスホテル クラブ eX
スタッフ
原作：篠塚ひろむ「ミルモでポン！」（小学館「ちゃおフラワーコミックス」刊）
脚本・総合演出：川尻恵太（SUGARBOY）
演出：白鳥雄介
キャスト
≒JOY（逢田珠里依、天野香乃愛、市原愛弓、江角怜音、大信田美月、大西葵、小澤愛実、 高橋舞、藤沢莉子、村山結香、山田杏佳、山野愛月）
※高橋舞の高ははしご高が正式表記。
(c)篠塚ひろむ・小学館／≒JOY☆FAIRY LIVE STAGE「ミルモでポン！」製作委員会 (c)YOANI