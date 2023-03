セブン－イレブン『シナモロール』『ポムポムプリン』等のお部屋ライトが絶妙なサイズ！

動物やキャラクターのフォルムをした、シリコン製で柔らかい触り心地と優しい光が人気の宝島社の「お部屋ライトシリーズ」にサンリオキャラクターたちが新登場しちゃいます! ハローキティ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリンがラインナップされた、インテリアにもコレクションにもぴったりの、サンリオファン必見のルームライトをチェックしよう。

サンリオのキャラクターのお部屋ライト『ハローキティ お部屋ライトBOOK special package ver.』『シナモロール お部屋ライトBOOK special package ver.』『ポムポムプリン お部屋ライトBOOK special package ver.』『クロミ お部屋ライトBOOK special package ver.』が、2023年4月1日(土)より、セブンネットショッピング、セブン-イレブン限定で同時リリースされることが発表された。

このアイテムは、ぷにっとやわらかいシリコンで、人気のサンリオキャラクターを表現したお部屋ライト。熱くならずお子様でも安心なLED光源を使用し、手のひらサイズでどこにでも置ける便利さが魅力的だ。

さらに約1時間後に電源が自動でオフになる1時間自動消灯モードと、ゆっくり明滅するやすらぎモードのふたつのモードを搭載されている。

ポンッとライトを置くたびにモードが変わる仕様になっていて、愛らしいフォルムとやさしい光は癒やし効果が期待できそう♪

>>>ライトのひかりかたなどのイメージを見る(写真8点)

(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L638578