夢を叶えた元医学生にSCANDALメンバーがお祝い！ 前代未聞の大盤振る舞いでグッズ大放出！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。3月27日(月)の配信では、かつて番組に進路で悩んでいるとメールをしてくれたリスナーから、将来の目標が見つかったという嬉しい知らせが届きました。HARUNA:今回は「SCANDAL Catch up 年度末! 番組グッズ大放出スペシャル!」。3周年を迎える「SCANDAL Catch up」ですが、世間的には「年度末」ということで、みなさんからいただいたメールを紹介して、いつもより“かなり多め”に番組グッズ(番組ステッカー、番組ギターピック)を大放出してしまおうという回です。今回メールを読ませていただいた方は、かなりラッキーということです。それでは、さっそく紹介していきましょう!<リスナーからのメール・ひいらぎさん>SCANDALのみなさん、こんにちは。以前「【#104】世間に衝撃を与えたSCANDALのMステ初出演! 当時のディレクターから言われた忘れられない一言?」の回で、夢と進路に関する相談をさせていただいた医学生です。今日はみなさんに感謝を伝えたくてメールをしました。災害医療に関わりたいという夢と、ビビりな自分のギャップに悩んでいるという相談をさせていただいたのですが、「ビビりな自分に劣等感を感じなくていい」「迷っている今の自分は間違いじゃない」という言葉をいただき、涙が止まりませんでした。弱い自分と決別しなきゃ……との思いに駆られていた節があったので、心が軽くなりました。あれから1年、自分の向いていることとやりたいことをいろいろ考えて、被災された方々の精神的なケアを担う精神科医を目指すことに決めました。国家試験にも合格し、この4月からはそうしたトレーニングにはうってつけの病院に採用していただき、医師として働き始めます。こうしたポジティブな視点で夢を再構築できたのも、SCANDALのみなさんが真剣に質問に答えてくださったからです。本当にありがとうございます。いろいろと速度が早すぎる世界で、自分を見失いそうになるときもあるけれど、みなさんが変化を楽しみながら自由に音楽を鳴らし続けているその姿が、僕にとっては羅針盤であり希望です。RINA:頑張ったねー!一同:おめでとう!!RINA:うれしいなあ……。HARUNA:偉いよね、自分の新たな道を見つけてさ。TOMOMI:素敵な道を見つけたね。RINA:本当に素晴らしいことだよ。HARUNA:また別の方法で、人を救う仕事に就けたことは、ひとつの大きな自信になるんじゃないかな。思っていた道が間違っていたわけじゃないってことだし。RINA:いい答えを自分で見つけたってことだもんね。TOMOMI:うん、ステッカー100枚!HARUNA:そんなには要らないんじゃない!?TOMOMI:いらないか……。RINA:じゃあ、何枚あげる?MAMI:全種類あげようよ。番組ステッカー、番組ギターピック、あと「境界線協会」コーナーのステッカーも。RINA:セットでね、いいね。スタッフから「1枚ずつのプレゼントでいいですか?」と確認されると、MAMIは「いやいや、もっとあげようよ!」と声を上げ……。MAMI:頑張ったんだから。国家試験も合格したんだし。TOMOMI:そうだよ、大丈夫大丈夫、20枚ずつくらいあげちゃおう。MAMI:病院の方々にも配ってもらおう。HARUNA:それいいね!TOMOMI:病院の受付に置いてもらってさ。MAMI:フリーで配るってこと!?HARUNA:じゃあ、20枚ずつね。RINA:今回、こんなレベルでの大放出なんや!? 思っていたよりもすごいな……。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056