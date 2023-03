「キスしよう」と言うのはダサい!? “彼女と自然なキスがしたい”10代の相談とマスク問題

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月29日(水)の放送では、「キスの自然な誘い方」が話題になりました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、相談を寄せた15歳(新高1)とのやり取りを紹介します。こもり校長:この学校には、生徒(リスナー)たちが自由に入ることのできる「掲示板」というものがあります。嬉しかったことや悲しかったこと、最近あったことだったり思ったことを自由に書ける場所です。本当に何でも書き込んでくれていい場所なんだけど、今夜は掲示板に書き込んでくれた生徒に電話をしていく我が校のスタンダード授業『掲示板逆電』をしていきます!校長からアドバイスがもらいたいです。付き合ってもう少しで2ヵ月の彼女がいます。彼女と自然にキスがしたいのですが、どうすればいいですか?こもり校長:彼女は同い年?リスナー:1コ下の同じ部活の後輩です。こもり校長:年下彼女か! 羨ましいな~。後輩からどうやって彼女になったの?リスナー:最初はインスタのDMで話していて、そこからLINEを交換して、直接会って……って感じです。こもり校長:付き合って2ヵ月で「キスがしたい」ということは、キスはできてないんだよね? どこまで進んでんの?リスナー:手をつないで、ハグまではいきました。こもり校長:デートは?リスナー:しています。こもり校長:デートもしていて手もつなげてハグもできるなら、キスもできるんじゃないの?リスナー:いや……より密になるじゃないですか。直接触れ合うんですよ?こもり校長:いいじゃん、普通に……。リスナー:いや、難しいですよ!こもり校長:「キスしよう!」って言えばいいじゃん。リスナー:ダサくないですか……!?こもり校長:出ました! 「キスしよう!」がダサいという考えね……(笑)。リスナー:はい(笑)。こもり校長:あの……ダサくはないです! なぜなら、キミと同じくらいの年にそういうことがあったから(笑)。自然にキスをしようと考えちゃうけど、キス自体が自然な行為ではないわけじゃない。だって、日常生活に「キス」ってないじゃん!リスナー:ないですね(笑)。こもり校長:だから、キスをすること自体が不自然な行為なのに、それを自然にするというのはあり得ないわけですよ。リスナー:お~(笑)。こもり校長:……と考えると、何をしても不自然なのよ。ということは、相手にちゃんと「僕はあなたに好意がある」と伝えてドキドキさせないと! 不意にやっちゃったら、相手は準備が整ってないかもしれない。今じゃなかったかもしれないんだから(笑)。そうすると、自然にキスとかは……考えなくてもいいと思うんだよな。リスナー:うん……断られたらどうするんですか?こもり校長:「キスしよう」と言って「それはちょっと」と言われたら……「無防備に相手を傷つけなくてよかったな」でいいんだよ。だって聞かずにキスしてたら、向こうは嫌だったのにキスされて傷ついちゃうじゃない。リスナー:ポジティブに考えるんですね。じゃあ、キスする前に言う……?こもり校長:まぁまぁまぁ……言い方もあると思うけどね。ちなみに、自然にキスをするイメトレとかしてるの?リスナー:夜寝る前に、考えたりは……します(笑)。こもり校長:そうだよね~、わかるよ(笑)。学校からは一緒に帰っているの?リスナー:もう(中学を卒業したので)高校と中学に分かれるから……。こもり校長:そうか、そうだよね……。リスナー:もう一個の関門があって。今はお互いマスクをしている時間が多くて、それをはずして……じゃないですか。それも難しいです。こもり校長:あー! わかる。マスクをはずすって、「する気やん!」感が半端ないもんな。でも、はずさないことにはキスできないしね。リスナー:そうなんです。こもり校長:たしかに難しいね……だから、外ではないんだろうね。リスナー:家ですか?こもり校長:うん、家なんじゃない? いまは特に。リスナー:校長だったら、どうやって誘うか教えてほしいです。こもり校長:俺だったら……一緒に帰るね。学校が終わったあとに待ち合わせしてもいいし、デートでもいいんだけど、相手を家まで送って……。家の前でバイバイするときに、雑談をしながら……「このまま何もなしに帰るのは寂しいから、キスしていい?」って言うかな。リスナー:おぉっ、最高です!こもり校長:あっはっは! 熱くなってきたわ(笑)。ちょっと……うちの学校には、キスが得意な生徒いないの!? 我々を助けてください!リスナー:(笑)。こもり校長:校長の中学のときの話だけど……あれは、友達のせいにしてキスに誘ったんだよね(笑)。「友達が“お前らまだキスしてないのかよ?”って、めっちゃあおるからさ~」という、正直一番ダサい方法で誘ったというのがあります(笑)。【私だったら聞いてほしいなあ……。だって、その前にニンニクマシマシの二郎系ラーメン食べてたりしたら最悪じゃないですか!? 緊張しすぎちゃったりだったら「ダメ」って言ってくれるだろうし、心の準備もちゃんとできるし……まあ私にそんなシチュエーションは無いんですけど……】(14歳)【なんかすごい話を聴かせてもらってる!!!!! 聴いてる側もドキドキして「わーー!」「きゃーー!」って心の中ではしゃいでる〜!! 私もそういう関係が作れる人になりたい!!】(15歳)なお、“キスが得意”なリスナーからのアドバイスは届かなかったとのことです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/