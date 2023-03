LiSA「泣き虫は今もそんなに変わらない」ラジオリスナーに最後のメッセージ

LiSAがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」。3月29日(水)の放送では、レギュラー講師として最後のメッセージを届けました。その一部を紹介します。LiSA:さて、「LiSA LOCKS!」は、本日で休講となります。まずは、生徒(リスナー)のみなさんから書き込みが届いているので、紹介していきたいと思います。【リスナーの書き込み:6年間お疲れ様でした! そしてありがとうございました! 毎週水曜日の夜がとても楽しみで、どんなお話が聞けるのか何の曲がオンエアされるのか毎週ワクワクでした! 終わってしまうのは寂しいですが、ツアーでLiSA先生に会えるのが楽しみです! 本当にありがとうございました】(20歳)LiSA:は〜、ありがとうございます。そうなんですよね。いろんなお話をしながらいろんな楽曲をかけさせてもらったんですけど……普段(同番組以外で)はどちらかと言うとシングルをかけたり、表題曲をかけたり、“LiSA先生といえば!”みたいな曲をかけさせてもらうことが多かったんです。でも、こちらではいろんな楽曲をたくさんかけさせてもらいましたね。そして、全国ホールツアーが9月からスタートします! 他にもいろいろとありますから、この春からもLiSA先生のこと応援よろしくお願いします!LiSA:「LiSA LOCKS!」の思い出は……うーん、もうあり過ぎて困るんですけど、でもやっぱりLL逆電(リスナーとの電話でのトーク)かな〜。いままでリリースイベントとかで、対面でみんなと話すことはあったんですけど、あっても30秒とかだったんです。それも好きだったし、もともとみんながくれる手紙が好きだったこともあって、逆電で一人ひとりと話す時間をもらえて、ものすごく好きな授業でした。そして、いろいろな人もゲストにきてくれましたね。その時々に話したい先生をいっぱいお呼びして……(2017年6月にゲスト出演した)SiMのMAH先生は、「LiSA LOCKS!」初のゲストだったらしいですよ。そんな前!? MAH先生に関しては、デビューする前からずっと知ってくれているので、「LiSA LOCKS!」に呼ばせてもらえるのはとても誇らしかったし嬉しかったですね。その他にも……ユニゾンの田淵先輩(UNISON SQUARE GARDEN・田淵智也さん)、シドのマオ先生と明希先生、オーラルの拓也先生(THE ORAL CIGARETTES・山中拓也さん)、戸松遥先生、Ayase先生、女王蜂のアヴちゃん先生、ぺえ元教頭、ギタリストのPABLO先生、堀江晶太先生(PENGUIN RESEARCH)、梶浦由記先生、映画監督の関和亮先生も……! 来てくれましたね〜。大切な場所に大切な人を呼べるって……私にとってもすごく大切な場所だったので、だからこそ「呼びたい!」って思う人を呼ばせてもらえたのはすごくありがたかったです。そして、コロナ禍でもきちんと授業しましたよね(笑)。自宅からオンラインで、黒板ないからホワイトボードに書いて授業したりもしましたね〜(笑)。「こんなふうにしても、新しく続けられるんだ」っていう発見にもなったし、LiSA先生のスキルアップにつながった時間でもありましたね。そして、ドラゴンズを応援するようになって、私のお母さんが電話に出てくることもあったし、地元の先輩が出てくることもありましたね(笑)。普段の活動では全然できないことがここではありましたね〜。もう思い出しきれないほど、この6年間はいろんなことがありました。ではここで、生徒のみんなに向けて、黒板を書きたいと思います。え~……困ったな……(笑)。でもやっぱり……『今日もいい日だっ』!なんかいろんなことがあったんだけど……ふぅ、でもみんなと過ごした時間が、みんなと触れ合えるこの場所が、たくさんのいい日をくれたな……と思っています……ふぅ。――「Catch the Moment」オンエア後……LiSA:久しぶりに箱ティッシュ出てきましたね(笑)。いや〜、もう(2016年12月に)初めて生放送教室にお邪魔した(ゲスト出演した)ときは、ほぼ泣いてた(笑)。ティッシュの山まみれになったんですけど、次に行ったときはティッシュが最初から置いてあった(笑)。っていうぐらいLiSA先生泣き虫だったんですけど、今もそんなに変わらないっていうことですね(笑)。でもまた生放送教室にも遊びに行きますので、そのときは箱ティッシュの用意よろしくお願いします!ということで、いままでありがとうございました! 今日もいい日だっ、ばいちーーーーーっ!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/