「気になる人は友達の好きな人」10代の相談にodol・ミゾベリョウが贈る1曲

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」のコーナーでは、ゲストのアーティストがリスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。3月29日(水)の放送は、3ピースバンド・odolのミゾベリョウさん(Vocal,Guitar)が登場。10代リスナーのお悩みに回答しました。前はLINEでしか話してなかったのに、最近仲良くなって相手からも話しかけてくるようになった人がいます。気になっているんですけど、めっちゃ仲良い友達の好きな人でした……。ミゾベリョウ:僕の意見なんですけど……その仲の良い友達に、ズバリ「気になっている人が同じ」と打ち明けてもいいんじゃないかなと思います。今回選曲した「時間と距離と僕らの旅 (Rearrange)」は、学生でバンドを続けていくか迷っていたころに書いた曲です。『ずっとどこかで 立ち止まれないだろうし』という歌詞にあるように、人が生きていく上では、状況とか自分の気持ちとかは何かしら変わっていくものだと思っていて。その中で、自分が決断して歩みを進めていくタイミングというのも大切だと思っています。まぁ、相手の存在が自分の中で大きくなったのなら、1歩を踏み出す勇気も必要なんじゃないかなと思います。参考になったら嬉しいです。今回、リスナーに届けた「時間と距離と僕らの旅 (Rearrange)」は、3月22日(水)にリリースしたデジタルシングルです。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/