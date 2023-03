『ノケモノたちの夜』第十三夜 ダンタリオンが真の姿をあらわに！

2023年1月8日(日)から放送中のTVアニメ『ノケモノたちの夜』(原作:星野真)の第十三夜(最終話)あらすじ、場面写真が公開となった。

『ノケモノたちの夜』は19世紀末の大英帝国を舞台に、不死の悪魔と不幸な少女が居場所を求め彷徨う常夜奇譚(ダークナイトストーリー)。少年サンデーコミックスより全8巻が好評発売中だ。

第十三夜は4月2日(日)22時よりTOKYO MXほかにて順次放送開始。

あらすじ&場面写真はこちら!

<第十三夜 You mean the world to me>

陥落した騎士団本部には、ルーサーと灰のようになって佇むダンタリオンがいた。そこへウィステリアたちがやってくる。互いに限定解臨し、力をぶつけ合うマルバスとダンタリオン。ルーサーも俺は俺の敵を殺ることに専念できると、ウィステリアへ襲いかかる。なかなか決着がつかないなか、ダンタリオンは更に解臨をする。声を上げ、真の姿をあらわにする。そこには化け物のように巨大化し、変わり果てたダンタリオンの姿があった!

脚本:ハラダサヤカ 絵コンテ:山本靖貴、西田正義 演出:岩垂瑞樹、山本靖貴 総作画監督:大沢美奈

>>>第十三夜場面写真を全て見る(写真7点)

(C)星野 真・小学館/「ノケモノたちの夜」製作委員会