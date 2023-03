山本彩が5月17日にリリースする4thアルバム「&」の詳細が発表された。

「&」は2019年12月にリリースされた「α」以来、約3年半ぶりのアルバム。ジャケットのアートワークでは、「二面性」「多様性」といった今作のテーマが1枚の写真で表現されている。今作には既発曲のほか、「劣等感」「Bring it on」という2曲の新曲を収録。この2曲は光と影、陰と陽といった“表と裏”の側面を表現した、それぞれが対をなすような内容となっている。「劣等感」はプロデューサーに100回嘔吐を迎えた、他人に話せないような葛藤を表現した楽曲。一方「Bring it on」は江口亮がプロデュースを担当した、なんでもできるという気持ちを鼓舞するロックチューンとなっている。

なおボックス仕様のファンクラブ限定盤のDVDには、2022年に東京・EX THEATER ROPPONGIで行われた「SAYAKA YAMAMOTO LIVE 2022 "now"」の模様をMCを含めて完全収録。同公演のドキュメンタリーも楽しめる。さらにFC限定盤の購入者にはクリアフォトシートが特典として用意されている。

山本彩「&」収録曲

CD(全形態共通)

01. ドラマチックに乾杯

02. against

03. 愛なんていらない

04. ぼくはおもちゃ

05. ゼロ ユニバース

06. yonder

07. あいまって。

08. 劣等感

09. ラメント

10. oasis

11. Don't hold me back

12. Bring it on

DVD(初回限定盤)

・Music Video Clips

ゼロ ユニバース / against / ドラマチックに乾杯 / yonder -Lyric Video- / Don't hold me back / Don't hold me back -Dance Performance Video- / あいまって。-Lyric Video- / Bring it on



・Behind the Scenes of "&"

(新曲レコーディング風景 / ジャケット写真撮影 / Music Video撮影などのメイキング映像)

DVD(FC限定盤)

・SAYAKA YAMAMOTO LIVE 2022 "now" at EX THEATER ROPPONGI 2022.12.27

01. ドラマチックに乾杯

02. Let's go crazy

03. TRUE BLUE

04. against

05. 夢の声

06. ラメント

07. あいまって。

08. 雪恋

09. ゆびきり

10. 風の日

11. Don't hold me back

12. 喝采

13. Are you ready?

<アンコール>

14. Larimar

15. レインボーローズ



・Documentary of SAYAKA YAMAMOTO 2022-2023

SAYAKA YAMAMOTO TOUR 2023 -&-

2023年6月15日(木)千葉県 千葉LOOK

2023年6月17日(土)福島県 郡山HIP SHOT JAPAN

2023年6月18日(日)栃木県 HEAVEN'S ROCK Utsunomiya

2023年6月23日(金)埼玉県 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3

2023年6月25日(日)静岡県 LiveHouse 浜松 窓枠

2023年6月28日(水)石川県 金沢EIGHT HALL

2023年6月29日(木)京都府 KYOTO MUSE

2023年7月1日(土)香川県 高松festhalle

2023年7月2日(日)広島県 広島CLUB QUATTRO

2023年7月9日(日)宮城県 SENDAI GIGS

2023年7月13日(木)東京都 Zepp DiverCity(TOKYO)

2023年7月18日(火)愛知県 Zepp Nagoya

2023年7月19日(水)大阪府 Zepp Namba(OSAKA)

2023年7月26日(水)福岡県 Zepp Fukuoka