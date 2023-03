6月17、18日に東京・渋谷の8会場で行われるやついいちろう(エレキコミック)の主催イベント「YATSUI FESTIVAL! 2023」の出演者第2弾が発表された。

追加されたのはNegicco、高城れに(ももいろクローバーZ)、GOING UNDER GROUND、新しい学校のリーダーズ、T字路s、カジヒデキ、ザ・チャレンジ×ONIGAWARA、Cö shu Nie、SuiseiNoboAz、水中、それは苦しい、おかしなふたり(奇妙礼太郎×Sundayカミデ)、諭吉佳作/men、LAUSBUB、PIGGS、Ryu Matsuyama、東京初期衝動、みらん、downt、ANORAK!といったアーティストと、お笑い芸人など計54組。イープラスでは先着にてチケットが販売されている。

やついいちろう コメント

やついフェス第二弾アーティスト発表です。

これで現時点で81組の超強力なメンツが集まってくれました。今年も最高のフェスになる事はもう決まりましたよ。

自分の大好きな方々に声をかけて始めたこのフェスの最初のコンセプトをそのままに、自分が観たいと思う人をジャンルレスに呼んで今年も開催します。やついフェスまであと80日! きっとあっという間でしょう。

フェスグッズの販売も開始しますので是非手に入れて今年のやついフェスを楽しみに待っていてください!

最高の2日間になりそうです! では渋谷で会いましょう!

YATSUI FESTIVAL! 2023

2023年6月17日(土)東京都 Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest / Spotify O-Crest / 渋谷duo MUSIC EXCHANGE / clubasia / LOFT9 Shibuya / WOMB

<出演者>

DJやついいちろう / エレ片 / サニーデイ・サービス / 渋さ知らズオーケストラ / GOING UNDER GROUND / 新しい学校のリーダーズ / 柴田聡子 (BAND SET) / T字路s / Mega Shinnosuke / 江沼郁弥 with ??? / Laura day romance / トリプルファイヤー / カジヒデキ / ザ・チャレンジ×ONIGAWARA / imai / 諭吉佳作/men / LAUSBUB / 水中、それは苦しい / グソクムズ / SEVENTEEN AGAiN / a子 / Ryu Matsuyama / みらん / downt / kiss the gambler / 三四郎 / 永野 / ゾフィー / キュウ / ゲッターズ飯田 / 街裏ぴんく / 虹の黄昏 / 飛石連休 / キャン×キャン / 三拍子 / アイデンティティ / や団 / and more



2023年6月18日(日)東京都 Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest / Spotify O-Crest / 渋谷duo MUSIC EXCHANGE / clubasia / LOFT9 Shibuya / WOMB

<出演者>

DJやついいちろう / 小山田壮平(band set) / フラワーカンパニーズ / Negicco / 高城れに / w.o.d. / the dadadadys / Wienners / Helsinki Lambda Club / TENDOUJI / 時速36km / Cö shu Nie / SuiseiNoboAz / 浪漫革命 / 曽我部恵一 / おかしなふたり(奇妙礼太郎×Sundayカミデ) / ワンダフルボーイズ / ザ・おめでたズ / マッカーサーアコンチ / futures / アマイワナ / PIGGS / RYUTist / NIKO NIKO TAN TAN / クリトリック・リス / 東京初期衝動 / in the blue shirt / ayutthaya / ANORAK! / MASH / 青木さやか / いつもここから / チャンス大城 / ゲッターズ飯田 / TKO / ザ・ギース / 脳みそ夫 / 春とヒコーキ / ワールドヲーター / エルシャラカーニ / TAIGA / パンプキンポテトフライ / ロビンフット / ぽんぽこ / サスペンダーズ / カナメストーン / and more