明日3月31日にNHK総合で放送される番組「BUMP OF CHICKEN 18祭(フェス)」のナレーションを桜田ひよりが務める。

「BUMP OF CHICKEN 18祭」はBUMP OF CHICKENが1000人の“18歳世代”と共演し、1つのステージを作り上げる番組。現在20歳の桜田は同世代の代表として、それぞれの思いに寄り添いながらナレーションを行った。収録を終えた桜田は「映像を見ながら、今回参加された1000人のみなさんの心に響く言葉を何度も聞いて泣きそうになりました」「この18祭にかけるBUMP OF CHICKENさんと1000人皆さんの想いが、歌声がたくさんの人に届いて欲しいです」とコメントしている。

桜田ひより コメント

映像を見ながら、今回参加された1000人のみなさんの心に響く言葉を何度も聞いて泣きそうになりました。

その理由はやはり、私自身もコロナ禍で学校行事が中止になったり、顔を見て話せるはずの同級生とのマスク生活だったりを経験して、18祭に参加している同世代の方々の気持ちが痛いほど分かっているからだと思います。

だからこそ、この18祭にかけるBUMP OF CHICKENさんと1000人皆さんの想いが、歌声がたくさんの人に届いて欲しいです。

NHK総合「BUMP OF CHICKEN 18祭(フェス)」

2023年3月31日(金)22:00~23:15