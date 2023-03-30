◆ 開幕投手は石田健大
NPBは30日、翌日31日に2023年シーズンの開幕戦を戦う10球団の「開幕一軍メンバー」を発表した。
昨季セ・リーグ2位だったDeNAは、昨秋ドラフト3位入団の林琢真がルーキーで唯一の開幕一軍スタート。
オープン戦で防御率0.00を誇ったエドウィン・エスコバー、伊勢大夢、山﨑康晃のリリーフ3本柱に加え、昨季途中から一軍戦力に加わった森原康平、石川達也も開幕一軍のメンバーに名を連ねた。
31日18時から京セラドーム大阪で行われる開幕戦の予告先発は、DeNAが石田健大、阪神が青柳晃洋と発表されている。
◆ DeNA・開幕一軍メンバー
▼ 投手
13 伊勢大夢
14 石田健大
17 三嶋一輝
19 山﨑康晃
20 坂本裕哉
22 入江大生
27 上茶谷大河
30 三浦銀二
45 ガゼルマン
62 エスコバー
68 森原康平
95 石川達也
▼ 捕手
10 戸柱恭孝
29 伊藤光
50 山本祐大
▼ 内野手
0 林琢真
2 牧秀悟
6 森敬斗
9 大和
31 柴田竜拓
51 宮﨑敏郎
98 京田陽太
99 ソト
▼ 外野手
0 大田泰示
1 桑原将志
7 佐野恵太
8 神里和毅
37 楠本泰史
63 関根大気