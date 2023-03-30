24日、西武戦に登板したDeNAの石田健大［写真＝萩原孝弘］

◆ 開幕投手は石田健大

　NPBは30日、翌日31日に2023年シーズンの開幕戦を戦う10球団の「開幕一軍メンバー」を発表した。

　昨季セ・リーグ2位だったDeNAは、昨秋ドラフト3位入団の林琢真がルーキーで唯一の開幕一軍スタート。

　オープン戦で防御率0.00を誇ったエドウィン・エスコバー、伊勢大夢、山﨑康晃のリリーフ3本柱に加え、昨季途中から一軍戦力に加わった森原康平、石川達也も開幕一軍のメンバーに名を連ねた。

　31日18時から京セラドーム大阪で行われる開幕戦の予告先発は、DeNAが石田健大、阪神が青柳晃洋と発表されている。

◆ DeNA・開幕一軍メンバー

▼ 投手

13　伊勢大夢

14　石田健大

17　三嶋一輝

19　山﨑康晃

20　坂本裕哉

22　入江大生

27　上茶谷大河

30　三浦銀二

45　ガゼルマン

62　エスコバー

68　森原康平

95　石川達也

▼ 捕手

10　戸柱恭孝

29　伊藤光

50　山本祐大

▼ 内野手

0　林琢真

2　牧秀悟

6　森敬斗

9　大和

31　柴田竜拓

51　宮﨑敏郎

98　京田陽太

99　ソト

▼ 外野手

0　大田泰示

1　桑原将志

7　佐野恵太

8　神里和毅

37　楠本泰史

63　関根大気