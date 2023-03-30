イラストレーターやタレントとして活躍する竹内星菜が3月27日、自身のTwitterを更新し、乾杯ショットを披露した。
竹内は、「乾杯しよ」とツイートし、美谷間あらわなメイド風衣装を着用した乾杯ショットを披露。この投稿にファンからは「乾杯」「喜んで」「ありがとうございます」「可愛すぎる」といった声が寄せられた。
乾杯しよ🥂 pic.twitter.com/AszxVqJxij— 竹内星菜 (@seinaPhoto) March 27, 2023
(C)ゼロイチファミリア
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イラストレーターやタレントとして活躍する竹内星菜が3月27日、自身のTwitterを更新し、乾杯ショットを披露した。
竹内は、「乾杯しよ」とツイートし、美谷間あらわなメイド風衣装を着用した乾杯ショットを披露。この投稿にファンからは「乾杯」「喜んで」「ありがとうございます」「可愛すぎる」といった声が寄せられた。
乾杯しよ🥂 pic.twitter.com/AszxVqJxij— 竹内星菜 (@seinaPhoto) March 27, 2023
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