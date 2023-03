2023年4月6日(木)から放送開始のTVアニメ『Dr.STONE NEW WORLD』のメインビジュアルが解禁。さらに、エンディングテーマがOKAMOTO'S『Where Do We Go?』に決定した。

『Dr. STONE』(原作:稲垣理一郎、作画:Boichi)は、『週刊少年ジャンプ』(集英社)で連載され、「次にくるマンガ大賞2018」(コミックス部門2位)、「小学館漫画賞」(少年向け部門)を受賞した話題作。

全人類が石化した世界を舞台に、膨大な科学知識を持つ少年・石神千空が全人類復活を目指す最強冒険譚(アドベンチャー)が描かれる。

2019年4月よりTVアニメ第1期『Dr.STONE』、2021年1月に第2期となる『Dr.STONE STONE WARS』が放送となり、昨年2022年7月にはテレビスペシャル『Dr.STONE 龍水』が放送された。

この度公開となったメインビジュアルは、ティザービジュアルの朝焼けとは一転し、夜空が印象的なビジュアル。満月を見上げ佇む千空の姿が描かれている。この地はどこなのか、どのような物語が展開されていくのか? アニメの放送をどうぞお楽しみに!

そして本作のエンディングテーマは、OKAMOTO'Sによる『Where Do We Go?』に決定!

『Dr.STONE』を毎週楽しみに読んでいたというオカモトショウ(OKAMOTOS)は「OKAMOTO'Sとして音楽を生み出す時の苦悩や楽しみが、石神千空達が何もないストーンワールドから必要な技術を生み出す時の努力、そして科学とその科学を発明した人間自身の底力を信じる力にリンクする部分がある気がして、そういう根源的な共通点を曲にしました。」とコメントを寄せた。

さらに、舞台の情報も解禁! 2023年9月に『「Dr.STONE」THE STAGE~SCIENCE WORLD~』の再演が決定した。

第3期『Dr.STONE NEW WORLD』は、いよいよ4月6日(木)22:30より、分割2クールにて放送開始!! 同日23:00より各プラットフォームにて順次配信開始となる。

ますます盛り上がりを見せる本作に引き続き注目だ!

