『BTS： Yet To Come in Cinemas』追加来場者特典第5・6弾配布決定！

世界229ヶ国/地域のARMYたちを熱狂させた「BTS in BUSAN」コンサートの圧倒的なパフォーマンスと熱狂的な歓声に包まれた会場のすべての瞬間を記録し、映像化した映画『BTS: Yet To Come in Cinemas』の追加来場者特典《第5弾 & 第6弾》の配布が急遽決定! 来場者特典《第5弾》「三つ折りカレンダーシート」は4月7日(金)より配布開始となる。

「BTS(防弾少年団)」は、世界的な人気を誇る韓国の7人組ヒップホップボーイズグループ。

「BTS」の ”第2の自我” が発現してキャラクターになったというコンセプトのもと誕生した『TinyTAN』や、LINE FRIENDSのコラボレーションで誕生したグローバルキャラクターブランド『BT21』も人気を博している。

2023年2月1日(水)より全世界公開中の映画『BTS: Yet To Come in Cinemas』は、3月29日(水)時点で興行収入22億円を超え、観客動員数が100万人に迫る勢いの92万人を突破している。(※2023年2月1日(水)〜3月29日(水)の集計)

そしてこの度、観客動員数が100万人に迫るなか、追加来場者特典《第5弾&第6弾》の配布が決定!

第5弾は「三つ折りカレンダーシート(B5紙製)」、第6弾は「メンバーソロビジュアルフォトシート」。第5弾特典の配布劇場、各劇場での配布日は4月5日(水)頃、第6弾特典については4月12日(水)頃に告知される。

ARMY注目の新たな来場者特典をお見逃しなく!

