ヤングスキニー「技術というよりは人間性も見て」メンバーはSNSで募集

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月28日(火)の放送は、ヤングスキニーのかやゆーさんとゴンザレスさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、バンド結成のきっかけや周りの反響を聞きました。ヤングスキニーは、かやゆーさん(Vo&Gt)、ゴンザレスさん(Gt)、りょうとさん(Ba)、しおんさん(Dr)からなる4 ピースバンドです。3月15日にファーストフルアルバム『歌にしてしまえば、どんなことでも許されると思っていた』をリリースしました。こもり校長:ヤングスキニー先生はSCHOOL OF LOCK! 初来校です! "先生"とはいっても、年齢的には生徒のみんな(10代のリスナー)のちょっと先輩。21歳とか?かやゆー:そうです。僕がつい最近21(歳)になって、ゴンちゃんは……。ゴンザレス:22(歳)です。こもり校長:わっかい!ヤングスキニー(笑)。こもり校長:2020年結成当初は、まだ10代だったわけですよね。かやゆー先生がSNSでバンドメンバーを募集したと聞いたんですけど、知らない人とバンドを組もうと思ったきっかけはなんですか?かやゆー:「知らない人だから」とか深くは考えてなかったです。僕たちがバンドを組んだころはコロナ禍だったので、出会う手段としてたまたまSNSを使った、という感じです。ゴンザレス:僕もたまたまSNSを使っていたら……ギターを始めたばかりでバンドを組みたいなと思っていたときに、募集が流れてきたんです。こもり校長:じゃあ、「はじめまして」から入って、すぐに仲良くなれたんですか?かやゆー:そうですね。「はじめまして」のときが、本当の初の出会いだったんで……それはそうなんですけど(笑)。まったく知らない人とバンドを組むというのもあって、技術というよりは人間性も見て選んだので、変な緊張や気まずさはなかったです。こもり校長:そして、ヤングスキニー先生の曲は、「TikTokで聴いたことがあるよ」という生徒が多いと思うんですけど……結成して2年半が経って、周りからの声はどうですか? 「俺ら、バンドやってるぞ」みたいな実感はありますか?かやゆー:昨日は大阪にいて今日東京に帰ってきたんですけど、帰りの車でおじちゃんから電話が来て。この前、ドラマの主題歌が決まったんですけど、「おめでとう」みたいな。他の方からもいろいろ言われています。ゴンザレス:僕も高校時代の担任の先生から……メールとかLINEとかじゃなく、携帯のショートメッセージで「おめでとうございます」みたいな連絡が来ましたね。こもり校長:ショートメールって、先生っぽくていいね(笑)。ゴンザレス:そうなんです(笑)。(そういうことは)いろいろありますね。