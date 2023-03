極上のフューチャー・ディスコ・ユニット、ジャングルが新作アルバム8月に発売

マーキュリー賞にもノミネートされたデビュー・アルバム『JUNGLE』がUKで9カ月に渡ってチャートインを記録し、総ストリーミング数は10億以上、大型フェスのヘッドライナーも務めるフューチャー・ディスコ・ユニット、ジャングルが、2023年8月11日に最新アルバム『VOLCANO』をリリースすること発表した。また、アルバムからRadio 1【HOTTEST RECORD】にも選ばれた先行シングル「Candle Flame (feat. Erick the Architect)」を公開した。

デビュー以来、ノエル・ギャラガー、ジャミロクワイ、ジャスティン・ティンバーレイクら大物ミュージシャンが賞賛し、ダフト・パンク不在のダンス・ミュージックにおいて今やシーンを牽引する存在にまで成長を遂げたジャングル。前作『Loving In Stereo』は全英チャート初登場3位を記録し、米ビルボードのダンス・アルバム・チャートでは1位を記録。ビリー・アイリッシュのアリーナ公演にもゲストとして出演し、テイラー・スフィフトのリミックスも手掛けるなど、ポップ・ミュージックのファンからも注目を集める存在となった。

【動画を観る】「Candle Flame (Ft. Erick The Architect)」Official Video

そんな飛躍を遂げた前作以来、4枚目のスタジオ・アルバムが今作『VOLCANO』となる。時代を超えたディスコ、ソウル、ヒップホップの要素を、ジャングルらしい未来志向のプロダクションで見事にまとめ上げた新曲「Candle Flame」は大胆かつ情熱的なエネルギーを放つトラック。「俺たちは「Candle Flame」をすごく誇りに思ってる。パーソナルで親しみやすく、愛や人間関係における浮き沈みを、詩的で真に迫る方法で探求したかったんだ。エリック・ザ・アーキテクトと一緒に仕事をするのは本当に楽しかったよ。彼のユニークな視点と才能が、この曲にさらなる深みと豊かさを加えた。「Candle Flame」は、俺たちがバンドとして支持するもの、すなわち創造性や情熱、そしてファンの心を動かす音楽を作るというコミットメントをすべて表しています。この曲をみんなに聴いてもらうのが待ち遠しいよ。この曲が聴く人すべてに喜びとインスピレーションをもたらすことを願っている」とジャングルは語る。

ジャングルのジョシュ・ロイドとトム・マクファーランドは、レコーディングに入る前のツアー中にLAのAirbnbで大部分の曲を書いたという。その後ロンドンに戻り、二人のお気に入りという【Metropolis Studios】のStudio Bでアルバムは完成した。今回二人が求めたのは、より多種多様な歌声をアルバムに取り入れること。先行シングルに参加したラッパー、エリック・ザ・アーキテクト(フラットブッシュ・ゾンビーズ)以外にも、前作収録曲「Romeo」やFKJとのコラボでも知られるバス(Bas)、UKを代表するMC、ルーツ・マヌーヴァ、コンプトン出身のアーティスト/プロデューサー、チャンネル・トレス、ロンドンの気鋭シンガーソングライター、JNRウィリアムズらがアルバムにフィーチャーされている。

また、『VOLCANO』のジャケットは、デビュー作から続くミニマルな美学を継承し、ユニット名のロゴを中心に添えつつ、アルバムのサウンド・スタイルを反映させた夏を感じさせる明るく鮮やかな背景となっている。ジャングルは、8月26日にはロンドンの人気音楽フェスティバル「All Points East」にヘッドライナーとして出演し、その後には北米/ヨーロッパ・ツアーを行う予定。トータルで20万人近いオーディエンスに向けて最新セットを披露する。

ジャングルの最新アルバム『VOLCANO』は8月11日にCD、LP、デジタル/ストリーミング配信で世界同時リリース。国内盤CDにはボーナストラックが追加収録され、歌詞対訳と解説書が封入される。LPは通常盤(ブラック・ヴァイナル)に加え、限定盤(スプラッター・オレンジ/クリア・ヴァイナル)、BEATINK限定盤(オレンジ/ホワイト・ツートーン・ヴァイナル)、日本語帯付き仕様盤(歌詞対訳・解説書付)で発売されるほか、国内盤CDと各種日本語帯付き仕様盤LPは日本限定のトートバッグセットでも発売される。

<リリース情報>

JUNGLE

『VOLCANO』

2023年8月11日(金)リリース

BEAT RECORDS / CAIOLA RECORDS

=収録曲=

1. Us Against The World

2. Holding On

3. Candle Flame (Feat. Erick the Architect)

4. Dominoes

5. I've Been In Love (Feat. Channel Tres)

6. Back On 74

7. You Ain't No Celebrity (Feat. Roots Manuva)

8. Coming Back

9. Don't Play (Feat. Mood Talk)

10. Every Night

11. Problemz

12. Good At Breaking Hearts (Feat. JNR Williams & 33.3)

13. Palm Trees

14. Pretty Little Thing (Feat. Bas)

+ (Bonus track)

https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=13338