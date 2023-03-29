5月3日から7日まで埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催されるロックフェスティバル「VIVA LA ROCK 2023」の最終出演アーティスト、および各日のタイムテーブルが発表された。
今回アナウンスされたのは5月3日出演のano、森大翔、4日出演のKANA-BOON、キタニタツヤ、DJ石毛＆ノブ（the telephones）、5日出演のtonun、FINLANDS、マルシィ、6日出演の小林私、CHAI、7日出演のDizzy Sunfistの計11組。各日の大トリはそれぞれUVERworld、Vaundy、sumika、ELLEGARDEN、10-FEETが務める。
チケットは現在一般販売中。イープラスでは3月31日よりオフィシャルグッズ会場受取の事前予約を受け付ける。また開催直前の4月29日から行われるフリーフェス「VIVA LA GARDEN」の公式サイトもオープンした。
VIVA LA ROCK 2023
2023年5月3日（水・祝）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
＜出演者＞
STAR STAGE
WurtS / 大森靖子 / SHISHAMO / MY FIRST STORY / マカロニえんぴつ / UVERworld
VIVA! STAGE
岡崎体育 / キュウソネコカミ / KEYTALK / go!go!vanillas / SKY-HI / THE ORAL CIGARETTES
CAVE STAGE
moon drop / This is LAST / Tele / Novel Core / ano / Chilli Beans. / THE KEBABS
GARDEN STAGE
Amber's / 森大翔 / Hakubi / 片平実（Getting Better）
2023年5月4日（木・祝）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
＜出演者＞
STAR STAGE
キタニタツヤ / TENDRE / 秋山黄色 / UNISON SQUARE GARDEN / VIVA LA J-ROCK ANTHEMS（亀田誠治[B] 、加藤隆志[G / 東京スカパラダイスオーケストラ] 、ピエール中野[Dr / 凛として時雨]、伊澤一葉[Key]） / Vaundy
VIVA! STAGE
KANA-BOON / flumpool / androp / スガシカオ / BE:FIRST / クリープハイプ
CAVE STAGE
FIVE NEW OLD / Dios / Bialystocks / dawgss / TAIKING（Suchmos） / ROTH BART BARON / BREIMEN
GARDEN STAGE
Aile The Shota / Ryu Matsuyama / マハラージャン / DJ石毛＆ノブ（the telephones）
2023年5月5日（金・祝）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
＜出演者＞
STAR STAGE
XIIX / indigo la End / ORANGE RANGE / Saucy Dog / BiSH / sumika
VIVA! STAGE
フレデリック / にしな / DISH// / Creepy Nuts / 凛として時雨 / SUPER BEAVER
CAVE STAGE
Ochunism / 4s4ki / 黒子首 / ODD Foot Works / 水曜日のカンパネラ / マルシィ / Lucky Kilimanjaro
GARDEN STAGE
帝国喫茶 / FINLANDS / DJやついいちろう / tonun / そこに鳴る
2023年5月6日（土）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
＜出演者＞
STAR STAGE
CHAI / the band apart / ヤバイTシャツ屋さん / 東京スカパラダイスオーケストラ / マキシマム ザ ホルモン / ELLEGARDEN
VIVA! STAGE
ハルカミライ / 打首獄門同好会 / 大宮セブン / ジェニーハイ / coldrain / エレファントカシマシ
CAVE STAGE
totemぽぉる / Panorama Panama Town / シンガーズハイ / the dadadadys / サバシスター / TETORA / ヤングスキニー
GARDEN STAGE
バックドロップシンデレラ / 夜の本気ダンス / 小林私 / DJ ピエール中野
2023年5月7日（日）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
＜出演者＞
STAR STAGE
the telephones / ACIDMAN / 04 Limited Sazabys / BRAHMAN / HEY-SMITH / 10-FEET
VIVA! STAGE
四星球 / Nothing's Carved In Stone / ROTTENGRAFFTY / Dragon Ash / Ken Yokoyama / SiM
CAVE STAGE
bokula. / KALMA / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS / ドミコ / Suspended 4th / ART-SCHOOL / ねぐせ。
GARDEN STAGE
ザ・リーサルウェポンズ / コロナナモレモモ（マキシマム ザ ホルモン 2 号店）/ Dizzy Sunfist / DJダイノジ