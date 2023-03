4月19日にリリースされる日向坂46の9thシングル「One choice」の収録内容が発表された。

シングルは初回限定盤TYPE-A~Dと通常盤の全5形態。表題曲とカップリング「恋は逃げ足が早い」が全形態共通で収録され、初回限定盤TYPE-Aに一期生曲「愛はこっちのものだ」、TYPE-Bに二期生曲「You're in my way」、TYPE-Cに三期生曲「パクチー ピーマン グリーンピース」、TYPE-Dに四期生曲「シーラカンス」、通常盤に「友よ 一番星だ」が収められる。

また初回限定盤TYPE-AとBには昨年行われたツアー「Happy Smile Tour 2022」、TYPE-Cには2月に行われた四期生「おもてなし会」の“おもてなしパート”、TYPE-Dには四期生「おもてなし会」のメイキングの映像を収めたBlu-rayが付属する。

日向坂46「One choice」収録内容

初回限定盤TYPE-A

DISC 1(CD)

01. One choice

02. 恋は逃げ足が早い

03. 愛はこっちのものだ

04. One choice off vocal ver.

05. 恋は逃げ足が早い off vocal ver.

06. 愛はこっちのものだ off vocal ver.

DISC 2(Blu-ray)

「Happy Smile Tour 2022」

・Overture

・My fans

・誰よりも高く跳べ!2020

・キツネ

・耳に落ちる涙

・君のため何ができるだろう

・飛行機雲ができる理由

・君しか勝たん

・ブルーベリー&ラズベリー

初回限定盤TYPE-B

DISC 1(CD)

01. One choice

02. 恋は逃げ足が早い

03. You're in my way

04. One choice off vocal ver.

05. 恋は逃げ足が早い off vocal ver.

06. You're in my way off vocal ver.

DISC 2(Blu-ray)

「Happy Smile Tour 2022」

・その他大勢タイプ

・10秒天使

・ゴーフルと君

・真夜中の懺悔大会

・恋した魚は空を飛ぶ

・アディショナルタイム

・月と星が踊るMidnight

・知らないうちに愛されていた

初回限定盤TYPE-C

DISC 1(CD)

01. One choice

02. 恋は逃げ足が早い

03. パクチー ピーマン グリーンピース

04. One choice off vocal ver.

05. 恋は逃げ足が早い off vocal ver.

06. パクチー ピーマン グリーンピース off vocal ver.

DISC 2(Blu-ray)

日向坂46四期生「おもてなし会」~おもてなしパート~

・自己紹介でおもてなし

・パフォーマンスチャレンジでおもてなし

・いきなり即興劇でおもてなし

・私服ファッションショーでおもてなし

初回限定盤TYPE-D

DISC 1(CD)

01. One choice

02. 恋は逃げ足が早い

03. シーラカンス

04. One choice off vocal ver.

05. 恋は逃げ足が早い off vocal ver.

06. シーラカンスoff vocal ver.

DISC 2(Blu-ray)

・Making of 日向坂46四期生「おもてなし会」

通常盤

01. One choice

02. 恋は逃げ足が早い

03. 友よ 一番星だ

04. One choice off vocal ver.

05. 恋は逃げ足が早い off vocal ver.

06. 友よ 一番星だ off vocal ver.