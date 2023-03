【ヒプマイ×サンリオ】オオサカ、ナゴヤ・ディビジョンが可愛すぎるぬいぐるみに！

『ヒプノシスマイク SANRIO NAKAYOKU EDIT』のぬいぐるみセット第2弾が登場! 全国のアニメイト、アニメイトオンラインショップ、ムービック通信販売等で予約受け付け中だ。

『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』は、武力や兵器に代わって言葉が力をもつ世界を舞台に、各ディビジョンを代表するグループがラップでぶつかりあう人気コンテンツ。2017年に始動し、2022年9月2日に5周年を迎えた。

キャラクター性の強い音楽と、物語性の強い音声ドラマを原作として、コミック、ゲームアプリ、舞台、アニメなど、様々なメディアミックスも展開されている。

この度、本作に登場するキャラクターとサンリオのキャラクターがお揃いの衣装を身にまとった、かわいいぬいぐるみセットの第2弾が発売決定!

第2弾は、オオサカ、ナゴヤ・ディビジョンが新たに登場。オオサカ・ディビジョンは【白膠木簓×おさるのもんきち】【躑躅森盧笙×パタパタペッピー】【天谷奴 零×ゴロピカドン】、ナゴヤ・ディビジョンは【波羅夷空却×ハンギョドン】【四十物十四×マイメロディ】【天国獄×ニャニィニュニェニョン】がそれぞれセットになっている。

『ヒプノシスマイク』のキャラクターは約23cm、サンリオキャラクターは約14cmでボールチェーン付きだ。

さらに第1弾のイケブクロ、ヨコハマ、シブヤ、シンジュク・ディビジョンの再販も!

この機会に、可愛い『ヒプマイ×サンリオ』ぬいぐるみセットをゲットしよう♪

(C)KING RECORD (C) '23 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L638421