【BTS】レゴで大型モデル化！ レゴで作られたBTSメンバーに会いに行こう♪

BTSのミニフィギュアデザインの大型モデルが日本初上陸! レゴ(R)ブロックで大型モデル化したBTSメンバーのミニフィギュアが撮影できる「『レゴ(R)アイデア BTS Dynamite』発売記念!BTS ミニフィギュア ビッグモデル展 in JAPAN」が4月11日(火)より東京(渋谷)を皮切りに全国6カ所で開催される。

「BTS(防弾少年団)」は、世界的な人気を誇る韓国7人組ヒップホップボーイズグループ。

「BTS」の ”第2の自我” が発現してキャラクターになったというコンセプトのもと誕生した『TinyTAN』や、LINE FRIENDSのコラボレーションで誕生したグローバルキャラクターブランド『BT21』も人気を博している。

そんな彼らのミュージックビデオのセットで7人をフィーチャーした大人向けレゴ(R)セット「レゴ(R)アイデア BTS Dynamite」は、3月1日(水)0時に販売開始されると、楽天総合デイリーランキング1位を獲得するなど大好評を博している。

『レゴ(R)アイデア BTS Dynamite』発売記念!BTS ミニフィギュア ビッグモデル展 in JAPAN」では、16万ピース以上のレゴ(R)ブロックで大型モデル化したBTSメンバーのミニフィギュアが、アジアを巡るなかで韓国に続き、日本に初上陸。4月11日(火)より日本国内6カ所を巡る。

加えて、「レゴ(R)アイデア BTS Dynamite」などの大人向けレゴ(R)セットも展示予定だ。

さらにRAYARD MIYASHITA PARKではレゴ(R)ポップアップストアも期間限定オープン。その場で「レゴ(R)アイデア BTS Dynamite」をはじめ、大人向けレゴ(R)セットの一部商品を購入することができる。

なお、「レゴ(R)アイデア BTS Dynamite」の購入特典として、数量限定でBTSの特製レコード型ポストカードとステッカーセットをプレゼント! 数に限りがあるため、気になる方はぜひ早めにチェックしてほしい。

RM、JIN、SUGA、J-HOPE、JIMIN、V、JUNG KOOKのメンバー7人のミニフィギュア 3Dモデルと一緒に撮影できる貴重な機会をお見逃しなく!!

>>>『レゴ(R)アイデア BTS Dynamite』イメージをみる(写真3点)

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. (C)2023 The LEGO Group. (C)BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.