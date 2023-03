Mrs. GREEN APPLE 小6の相談に「ちょっと深すぎる」大人の世界でも見かけるお悩みに回答

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。3月27日(月)の放送では、小学6年生のリスナーから届いた、大人の世界にもあるような相談に回答しました。Mrs. GREEN APPLEのみなさんこんばんは! 私は最近ファンになったばかりなのですが、みなさんが話している姿や歌に本当に勇気をもらっています。私は今年から6年生で通学班の班長を担当するのですが、友達にゆっくり歩く子がいて、その子に合わせていると他の班から遅れてしまいます。ミセスのみなさんは、その子と他の班、どちらと歩くスピードを合わせればいいと思いますか。(11歳)大森元貴 (Vo/Gt):これは、人と関わる上での一生の悩みじゃないですか?藤澤涼架 (Key):いろんなことに言えるよね。大森:結局ね……遅い子に合わせんのよ。そうなんのよ。若井滉斗 (Gt):いや、そうだよね。そうなっちゃうよね。大森:なっちゃう。若井:その子を、置いてくわけにもいかないからさ。「早くして!」みたいなのもあれだし……。大森:そう。それぞれにペースがあるからね。あの、ペースが速い人はちょっと(ゆっくり歩いて)大人になるの、そこは。若井:そうだよね~。大森:って思う。人と関わる上で、全部それはそう(笑)。若井:通ずるよね。藤澤:その中で、ペースが遅い子も、みんなが自分に合わせてくれてるんだ、ってことに気づけるといいですね。大森:まぁでもね、ちょっと引け目に思ってほしくないからね。藤澤:あ、そうだね。大森:だからまぁ、仲良く、別に偉ぶりもせず……「ほら行くよ!」っていう引っ張り方もあるけど……結局は、一番歩くペースが遅いと言われている子に合わせるってことになるかな……いやちょっと深すぎる(笑)。藤澤:難しい(笑)。大森:今、大人生徒たち(リスナー)が「なるほどな」ってなってると思う。若井・藤澤:うんうん。大森:11歳……そうだよね、そこまず悩むよね。まぁでもね、合わせてあげるのがいいんじゃない?若井:合わせてあげるのがいいかもね!大森:6年生、大人ですから!若井・藤澤:うん!大森:はい、ありがとうございます!この日の放送で、4月30日(日)からスタートする清野菜名さん主演のドラマ『日曜の夜ぐらいは...』(ABCテレビ・テレビ朝日系)の主題歌「ケセラセラ」を提供したことが伝えられました。このドラマは、岡田惠和さんが脚本を手掛けるオリジナル作品です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/