「この1年は人生で一番ぐらい大変だったと思う」10代の受験結果報告と労いの言葉

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月27日(月)は、『受験報告会』と題して放送。リスナーが受験の結果を報告し、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)がその努力を労いました。リスナーから届いた合格を喜ぶメッセージと、こもり校長のコメントを紹介します。こもり校長:今日は3月27日。「受験を終えました」という生徒(リスナー)がたくさんいると思う。来年に向けて、もう一度闘う決意をした生徒もいる。とにかく校長先生は、「この1年おつかれさま」と言いたいし、「君は頑張ったよ」と称えたい。直接「おめでとう」もいいたいし、頑張ることを決めた生徒の背中も押したいと思う。この1年は、君にとって間違いなく……人生で一番じゃないか? というぐらい大変だったと思う。君が実際にどんな1年を過ごしたか、というのも教えてもらいたい。【2月の後半に高校受験がありました。県で1番の偏差値の高校を目指していくなかで、周りの勉強量についていけなかったり、思うように机に向かえなかったりで苦しくて毎日のように泣いていたことを思い出します。試験本番の2ヵ月前くらいから徐々に自分のペースを取り戻すことができていたので、本番はトラブルもあったけど、焦らずマイペースに合格を掴み取ってやるという気持ちで解くことができました。試験が終わってめっっちゃスッキリして体調も良くなったので、今までかなりストレスを溜め込んでいたことに気づきました。3週間前に合否発表があり、結果は合格でした!! 「頑張っていたのを知っているよ」「受かるべき人だと思ってたよ」という周りの人たちからの祝福の言葉がとても温かかったです。高校での目標は、自分のペースをゆっくりでも着実に上げていくこと、ストレスをためすぎずに相談すること、人の心を支える側に回れるようになることです。楽しみながら頑張ります!!! ありがとうございました!!!】(15歳)こもり校長:本当におめでとう! いろんな人に「おめでとう!」と言ってもらえるのは嬉しかっただろうなぁ。いっぱい頑張ったもんな、ストレスもためながら……よく頑張ったよ! 本当におめでとう!【第1志望校の第1志望のコースに、合格することができました! また、私立高校も倍率8倍を突破して、第1志望のコースに合格できました! 勉強のやる気がなかなか出なかったり、偏差値がなかなか上がらなくて、志望校変更を言い渡されたこともありました。心身ぼろぼろになってプレッシャーに負けそうになりながら、睡眠時間も削って死ぬ気で頑張りました。そして迎えた入試、かなり満足のいく出来でした。でも、合格発表前日。どきどきしながら発表を見たら、自分の番号を見つけることができました。嬉しすぎて大泣きして部屋中走り回っちゃいました(笑)。4月からは目指していた学校で華のJK。偏差値38から偏差値62。無謀だと思ったけど頑張ってよかった。志望校変更を言い渡されても諦めなくてよかった。悔いなく受験生生活を終えられてよかった】(15歳)こもり校長:いいね! まずは合格おめでとう! そして、君が『悔いなく受験生生活を終えられてよかった』と、『よかった』という言葉で締められているのが嬉しい。本当にお疲れ様! おめでとう!【第1志望の高校に合格しました!!!!! 中学受験で落ちてしまったので、リベンジ成功です! 私は、SCHOOL OF LOCK! を聴き始めて3年です(もうすぐで4年目)。勉強がつらくてもラジオの先生や生徒さんの声で励まされ、頑張れました! だから、「SCHOOL OF LOCK! ありがとーーーーーう!!!!!!」もう1つ、私はラジオを聴いて音楽好きになりました! 受験期は毎日歌って気晴らししてました。高校では軽音部に入部しようと思っています。この話はまた今度書き込みます】(15歳)こもり校長:本当におめでとう! 「ありがとう」と言ってくれているけど、こちらこそだよ。軽音楽部の話もいっぱい書き込んでよ!この日の放送では……・「滑り止めを含めた3校全部合格しました。ギリギリで志望校のランクを上げたので不安だったけど、こもり校長の応援が力になりました」という15歳・「第1志望の大学に合格しました。共通テスト後の判定がよくなくてかなりしんどかったけど、前回電話した際にこもり校長から言われた“まだ闘えるじゃん?”という言葉を励みに頑張りました」という18歳・「夢だった作業療法士になるために2浪したけど、大学の医学部に合格しました」という20歳・「薬剤師になるのが夢で、薬学部のある公立大学を目指したけど届きませんでした。もう1年頑張ることにしたけど不安です」という18歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/