武内直子原作によるアニメ「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』」より、ショートキャラPV企画第1弾「エターナルセーラームーン編」が、映画公式TikTokとYouTubeショートで公開された。
ショートキャラPV企画は、同シリーズの魅力あふれるキャラクターを届けるもの。「エターナルセーラームーン編」は、オープニング主題歌として長年愛されてきた「ムーンライト伝説」とともに、三石琴乃演じるエターナルセーラームーン／月野うさぎの魅力を閉じ込めた映像に仕上げられた。アニメ「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』」は、前編は6月9日、後編は6月30日に公開。
「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』《前編》」「劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』《後編》」
前編公開日：2023年6月9日（金）
後編公開日：2023年6月30日（金）
スタッフ
原作・総監修：武内直子
監督：高橋知也
脚本：筆安一幸
キャラクターデザイン：只野和子
音楽：高梨康治
美術監督：空閑由美子（スタジオじゃっく）
アニメーション制作：東映アニメーション、スタジオディーン
配給：東映
キャスト
三石琴乃、金元寿子、佐藤利奈、小清水亜美、伊藤静、福圓美里、皆川純子、大原さやか、前田愛、藤井ゆきよ、野島健児、井上麻里奈、早見沙織、佐倉綾音 ほか
(c)武内直子・PNP/劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」製作委員会